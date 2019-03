Tennis, ATP San Paolo 2019: Guido Pella si sblocca e conquista il primo titolo. Il giovane Garin sconfitto in due set

Missione compiuta per l’argentino Guido Pella. Il sudamericano, al quinto tentativo, ha conquistato il suo primo titolo in carriera aggiudicandosi la finale dell’ATP di San Paolo contro il giovane cileno Christian Garin (n.92 del mondo), al primo atto conclusivo nel circuito. Per il 28enne nativo di Bahia Blanca (n.48 ATP) un successo significativo che gli varrà anche il best ranking a partire da domani (n.34).

Nel primo set si va un po’ a fiammate. Entrambi i giocatori hanno delle chance per conquistare il break: l’argentino non sfrutta tre occasioni in apertura mentre Garin stecca nel quarto gioco. Nella fase cruciale della frazione si assiste ad uno scambio di “cortesie” continuo in cui la maggior esperienza di Pella fa la differenza, prevalendo nel braccio di ferro da fondo e portandolo al successo del parziale sul 7-5, dopo tanta sofferenza.

Nel secondo set l’avvio del sudamericano è bruciante. Il 22enne nativo di Santiago del Cile è costretto a cedere il servizio nel primo gioco del parziale. Pella gestisce con grande autorevolezza la frazione, annullando una palla break nel quarto gioco e sfruttando con grande pragmatismo un’altra opportunità nel nono. Forte di 8 ace e del 75% dei punti conquistati con la prima in battuta, l’argentino sbanca a San Paolo ed interrompe il digiuno

Foto: cristiano barni shutterstock