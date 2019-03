Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Alberto Tomba: “Una bella cosa per tutto il nostro Paese”

Un tifoso in più, ma era difficile pensare il contrario, per la candidatura congiunta Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026: Alberto Tomba in una breve intervista rilasciata al “Corriere delle Alpi” ha esternato il suo pensiero circa la possibilità di ospitare in Italia la rassegna a cinque cerchi.

Tomba ha così definito la possibile vittoria della candidatura congiunta dell’Italia: “Una bella cosa per tutto il nostro Paese, anche per mettere finalmente a posto qualche impianto e qualche infrastruttura. Aspettiamo e speriamo bene. Ripeto: sarebbe davvero una bella cosa“.

Il campione emiliano ha ribadito gli effetti positivi dell’organizzare un evento del genere per il nostro Paese: “Sarebbe prima di tutto una grande occasione per permettere di rimettere a posto qualche impianto che certamente ha bisogno di essere sistemato, magari anche in vista degli stessi Mondiali di Cortina“.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Renato Pejkovic Shutterstock.com