Tennis, Masters 1000 Indian Wells 2019: Salvatore Caruso eliminato nel turno finale delle qualificazioni. L’azzurro ko contro Gunneswaran

Niente da fare per Salvatore Caruso. L’azzurro è stato eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni del “BNP Paribas Open”, primo ATP Masters 1000 del 2019, in corso sui campi in cemento di Indian Wells (California), dall’indiano Prajnesh Gunneswaran, numero 97 del ranking mondiale e nona testa di serie delle “quali“, con il punteggio di 6-2 3-6 6-2 in 1 ora e 41 minuti di partita. Un match sempre all’inseguimento per il nostro portacolori che ha pagato dazio nel terzo parziale.

Nel primo set l’avvio dell’indiano è devastante: due break di vantaggio e 3-0. Caruso fatica a trovare delle contromisure al tennis del rivale e in un battibaleno è sotto 4-0. Gunneswaran, forte di un’ottima resa al servizio, amministra sapientemente il vantaggio, archiviando la pratica sul 6-2 in 25′ di partita, concedendo le briciole al rappresentante del Bel Paese.

Nel secondo set, dopo aver salvato una palla break in apertura, il 26enne nativo di Avola eleva il livello del proprio gioco, riuscendo finalmente a strappare il servizio al rivale nell’ottavo game. Avanti 5-3, con una continuità diversa in battuta, il n.168 ATP archivia la pratica della seconda frazione sul 6-3 senza eccessivi patimenti.

Nel terzo set l’azzurro viene messo fin da subito sotto pressione e perde i primi due turni al servizio, andando sotto 4-0. L’italiano ha una reazione d’orgoglio nel quinto game, dimezzando il gap, ma Gunneswaran con colpi profondi e potenti fa terra di conquista nell’ottavo game, chiudendo i giochi sul 6-2 in modo netto.

