Tennis, Masters 1000 Indian Wells 2019: i risultati lunedì 11 marzo. Alexander Zverev si arrende a Struff e alla febbre, la pioggia cambia il programma

La giornata delle stelle cadenti e della pioggia potremmo definirla quella trascorsa nel Masters 1000 di tennis ad Indian Wells (Stati Uniti). In terra californiana i match della parte alta del tabellone maschile hanno riservato dei risultati inaspettati e, nel contempo, l’intervento di Giove Pluvio è andato a mutare il programma degli incontri.

La sorpresa è l’eliminazione del n.3 del mondo Alexander Zverev. “Sascha” è stato piegato dal connazionale Jan-Lennard Struff (n.55 ATP) con il punteggio di 6-3 6-1 in un incontro nel quale è stato evidente uno status fisico non eccellente del nativo di Amburgo. Come ha rivelato lui stesso nel post partita, un virus influenzale lo ha debilitato negli ultimi giorni e di conseguenza il proprio tennis ne ha risentito. Tuttavia, non dovrebbe essere in dubbio la sua partecipazione al Masters 1000 di Miami. Sarà quindi il buon Struff a vedersela agli ottavi di finale contro il canadese Milos Raonic, numero 14 della classifica mondiale e 13esima testa di serie, che però ha visto i fantasmi della sconfitta contro lo statunitense Marcos Giron (n. 217 ATP), passato attraverso le qualificazioni. Il 25enne californiano nativo di Thousand Oaks, che prima di questo torneo si era imposto in un solo match nel circuito anche per problematiche all’anca, dopo aver avuto la meglio contro il francese Jeremy Chardy (numero 37 del ranking) e contro l’australiano Alex de Minaur (n. 24 ATP), si è trovato avanti 4-1 nel terzo set, prima di alzare bandiera bianca al cospetto della potenza di Raonic, vittorioso 4-6 6-4 6-4 dopo un 1 ora e 56 minuti di gioco.

Non supera la cosiddetta prova del nove il giovane canadese Felix Auger-Aliassime, n. 58 ATP. Dopo aver superato a sorpresa il top-10 Stefanos Tsitsipas, il ragazzino nativo di Montreal è incappato nel più classico down degli atleti giovani, venendo sconfitto dal giapponese Yoshihito Nishioka, numero 74 del mondo, già in grado di giocare un brutto scherzo allo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 22 della classifica mondiale. Il tennista del Sol Levante ha trionfato, infatti, con il punteggio di 6-7 (2) 6-4 7-6 (5) al termine di un confronto molto lottato. Per Nishioka, agli ottavi, ci sarà il match con il serbo Miomir Kecmanovic (n.130 ATP), classe 1999, che ha prevalso in maniera inaspettata nel derby serbo contro Laslo Djere con lo score di 6-2 7-6 (3).

Missione compiuta per Gael Monfils (n.19 del ranking) e Dominic Thiem (n.8 del mondo). Il francese, in grande spolvero in questo periodo, ha inflitto un pesantissimo 6-0 6-3 allo spagnolo Albert Ramos (n.91 ATP), giustiziere al secondo turno del nostro Marco Cecchinato. Monfils attende dunque il nome del prossimo avversario dalla sfida che avrebbe dovuto tenersi nella nottata italiana tra Novak Djokovic (n.1 del mondo) e il tedesco Philipp Kohlschreiber. La pioggia, come detto, ha cambiato le carte in tavola e lo scontro tra Nole e il tedesco è stato inserito nel programma odierno. Per quanto concerne Thiem, agevole vittoria contro il francese (n.29 ATP) Gilles Simon per 6-3 6-1. L’austriaco si confronterà negli ottavi di finale contro il lunghissimo croato Ivo Karlovic (n.89 del ranking) che a suon di ace (16) ha sconfitto l’indiano Prajnesh Gunneswaran (n.97 del ranking).

