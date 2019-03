Tennis, ATP San Paolo 2019: Guido Pella affronterà Christian Garin nella finale del torneo

Il torneo ATP 250 di San Paolo, in Brasile, vedrà una finale tutta sudamericana: nelle semifinali sulla terra battuta indoor brasiliana l’argentino Guido Pella, numero tre del seeding, ha battuto il serbo Laslo Djere, mentre il cileno Christian Garin ha superato il norvegese Casper Ruud.

L’argentino Guido Pella, testa di serie numero 3, elimina il serbo Laslo Djere con un duplice tie break (12-10 il primo, 7-1 il secondo) in poco meno di due ore di gioco. Nel primo set scambio di break tra secondo e terzo break, poi il servizio diviene un fattore e si va al tie break. Equilibrio sovrano , anche se Pella ha qualche opportunità in più: il quinto set point è quello buono per l’argentino, che annulla anche due opportunità all’avversario prima di chiudere 12-10. La seconda partita parte a gonfie vele per l’argentino, che vola subito sul 3-0 non pesante, ma quando va a servire per il match subisce il controbreak e così si va ancora al tie break, che questa volta non ha storia: finisce 7-1 per il sudamericano.

Il cileno Christian Garin batte con un duplice 6-4 il norvegese Casper Ruud in ottanta minuti di gioco trovando il break decisivo nel terzo gioco dei due parziali. Nel primo set il cileno allunga sul 2-1 ma poi concede due occasioni per rientrare all’avversario: la prima subito nel quarto gioco, e la seconda nel decimo gioco, quando il sudamericano va per chiudere la partita e ci riesce non senza soffrire. Nella seconda frazione scambio di break in avvio, poi Garin trova ancora una volta l’allungo decisivo nel terzo gioco. Questa volta il cileno tiene egregiamente il servizio e non concede alcuna possibilità si rientro all’avversario, che capitola.

Foto: Christian Bertrand Shutterstock.com