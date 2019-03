Tennis, ATP Dubai 2019: Roger Federer vince il 100° titolo in carriera. Lo svizzero si prende la rivincita contro Tsitsipas ed entra nella storia

Roger Federer of Switzerland celebrates after winning against Borna Coric of Croatia during the semi-final match at the ATP Dubai Tennis Championship in the Gulf emirate of Dubai on March 01, 2019. (Photo by KARIM SAHIB / AFP)