Taekwondo, Campionati Italiani Categorie Olimpiche 2019: Sofia Zampetti ed Erica Nicoli non tradiscono le attese nella prima giornata

Si è conclusa la prima giornata di gare presso il Palazzetto dello Sport di Pisa dove si stanno svolgendo i Campionati Italiani Categorie Olimpiche 2019, primo grande appuntamento della stagione per il taekwondo italiano. La manifestazione raccoglie quasi 160 atleti, provenienti dall’intero territorio nazionale e suddivisi nelle otto categorie di peso del programma olimpico: -49 kg, -57 kg, -67 kg e +67 kg in campo femminile; -58 kg, -68 kg, -80 kg e +80 kg al maschile. Sono stati assegnati oggi quattro degli otto titoli in programma, andiamo a scoprire tutti i risultati di questa prima giornata.

-58 kg maschile – In assenza del pugliese Vito Dell’Aquila a giocarsi il successo sono stati Mattia Crescenzi (Tkd Terracina 1984) e Davide Ditta (Sport Esercito), con il primo che ha avuto la meglio in finale con il punteggio di 24-22. Sul podio anche Davide Critelli (Centro Tkd Kukkiwon) e Filippo Scutti (Tkd Medicina).

-68 kg maschile – Categoria senza un vero e proprio favorito. Valentino Maglione (Squadra Mediterranea) è riuscito a prevalere su Nickolas Pugliese (Tkd Competition) al termine di un incontro estremamente incerto, chiuso sul punteggio di 16-15. Medaglia di bronzo per Alfonso Salatino (Tkd Spezzano Sila) e Samuele Baliva (K2 Tkd).

-49 kg femminile – La giovanissima Sofia Zampetti (Centro Tkd Ostia) si è dimostrata una delle atlete più promettenti del panorama italiano aggiungendo anche questo titolo alla propria bacheca, dopo aver vinto gli Assoluti 2018 nei -46 kg lo scorso ottobre. Successo in finale su Antonietta Santianello (Scuola Tkd Sirignano) con il punteggio di 22-20. Sul terzo gradino del podio sono salite invece Marta Cappilli (Tkd Perulli) e Martina Corelli (Edera Tkd).

-57 kg femminile – La grande favorita della vigilia non ha tradito le attese. Erica Nicoli (Carabinieri) si è imposta superando in finale Letizia Poggio (Centro Tkd Alessandria) con il punteggio di 17-11 e mettendo in fila tutte le avversarie odierne. Nora Adami (Tkd Terlano) e Giorgia Cancellieri (Accademia Dorica) hanno archiviato una positiva medaglia di bronzo.

