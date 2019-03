Atletica, Europei indoor Glasgow 2019, Lukudo: “Ho combattuto fino alla fine”. Stecchi: “Mi sono venuti dei crampi”

Oltre all’oro di Tamberi nel salto in alto oggi sono giunti per l’Italia il quarto posto di Claudio Stecchi nel salto con l’asta ed il quinto di Raphaela Lukudo nei 400 metri femminili agli Europei indoor di atletica leggera di Glasgow: a fine gara entrambi gli azzurri hanno parlato al sito federale.

Così Raphaela Lukudo a caldo: “Sono onorata di aver combattuto fino alla fine, era la mia prima finale in una grande competizione. Purtroppo ci sono stati un po’ di contatti in gara. Io non ho mollato, ci ho provato, è arrivato un quinto posto anche se per un momento ho sperato nel terzo posto. Ci vediamo domani per la staffetta 4×400 e spero che con le mie compagne di squadra riusciremo a dare il meglio di noi: siamo sei finaliste e c’è una buona probabilità di portare a casa qualcosa. Per il 2019 all’aperto mi auguro di raggiungere tanti traguardi: sarà una stagione molto lunga e voglio proseguire bene come fatto nella stagione indoor. Un passo alla volta“.

Di poche parole invece un deluso Claudio Stecchi: “Sono un po’ arrabbiato perché a 5,75 nonostante stesse andando tutto bene mi sono venuti dei crampi e non sono riuscito a completare i salti. Le sensazioni erano buone e si è visto dai primi due salti. Pensavo di continuare con il trend del 5,55 e 5,65 e invece così non è stato“.

Foto: FIDAL Colombo