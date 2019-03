SuperLega volley, il calendario della 24^ giornata (9-10 marzo). Programma, orari, tv e streaming

Nel weekend del 9-10 marzo si giocherà la 24^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La regular season volge ormai al termine, il terzultimo turno si preannuncia particolarmente avvincente e potrebbe determinare diverse posizioni in classifica generale. La capolista Perugia anticipa a sabato per sfidare in casa Padova: i Block Devils vogliono compiere un ulteriore passo verso la conquista matematica del primo posto ma di fronte si troveranno gli arrembanti veneti già certi della qualificazione ai playoff.

Sabato pomeriggio scenderà in campo anche Civitanova impegnata nel big match contro Milano, la Lube ha chiesto l’anticipo in modo di potersi preparare al meglio per la trasferta di Champions League a Mosca: Osmany Juantorena e compagni, terzi in classifica a quattro punti dagli umbri, non possono sbagliare ma di fronte si troveranno una formazione particolarmente motivata che occupa il quinto posto. Trento vuole rimanere in scia a Perugia per approfittare di eventuali passi falsi, i dolomitici si trovano a tre punti di distanza e l’impegno casalingo contro Ravenna non dovrebbe riservare particolari problemi.

Modena ha perso sei delle ultime sette partite giocate, Ivan Zaytsev e compagni cercano punti sul campo di Siena che invece si gioca l’ultima chance per puntare ancora alla salvezza. I toscani saranno particolarmente interessati al confronto tra Verona e Vibo Valentia, Monza chiede il passo al fanalino di coda Castellana Grotte. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari delle partite della 24^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile.

SABATO 9 MARZO:

18.00 Cucine Lube Civitanova vs Revivre Axopower Milano (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Sir Safety Conad Perugia vs Kioene Padova (diretta tv su RaiSport)

DOMENICA 10 MARZO:

18.00 Emma Villas Siena vs Azimut Leo Shoes Modena (diretta tv su RaiSport)

18.00 Itas Trentino vs Consar Ravenna (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Globo Banca Popolare Sora vs Top Volley Latina (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Calzedonia Verona vs Tonno Callipo Vibo Valentia (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Vero Volley Monza vs BCC Castellana Grotte (diretta streaming su Lega Volley Channel)

Foto: Valerio Origo