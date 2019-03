Strade Bianche 2019: come vederla in tv e streaming. Orario d’inizio e programma: c’è la diretta in chiaro

Domani (sabato 9 marzo) si correrà la 13ma edizione della Strade Bianche. La classica toscana vedrà i più forti corridori del circuito sfidarsi su un percorso unico, che con 63 km sterrato, divisi in 11 settori, offrirà grande spettacolo a tutti gli appassionati. Lo scorso anno a trionfare sul traguardo in Piazza del Campo a Siena è stato Tiesj Benoot, che per ripersi dovrà battere i principali favoriti di questa edizione: Greg Van Avermaet, Julian Alaphilippe e Zdenek Stybar. L’Italia si affiderà invece a Vincenzo Nibali e Gianni Moscon per tornare sul podio.

La partenza della corsa è fissata alle 10.45, mentre l’arrivo è previsto tra le 15.15 e le 15.45, in base alla media oraria. La Strade Bianche sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.00. Diretta tv dalla stessa ora anche su Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà su Rai Play ed Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi, visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Strade Bianche 2019

Sabato 9 marzo

Siena-Siena 184 km

Partenza: 10.45

Arrivo previsto: 15.30 circa

