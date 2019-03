MotoGP, GP Qatar 2019: domani le qualifiche (9 marzo). Programma, orari e tv

Sabato 9 marzo si disputeranno le qualifiche del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Losail andrà in scena la consueta lotta per la pole position e conosceremo la composizione della griglia di partenza per la gara di domenica. Il format che verrà utilizzato sarà il consueto: i migliori 10 piloti in base alla classifica combinata dei tempi delle prime tre sessioni di prove libere accederanno direttamente alla Q2 e si sfideranno insieme ai due centauri provenienti dalla Q1. Questo sistema verrà utilizzato non solo per la MotoGP ma anche per Moto3 e Moto2 per la prima volta nella storia, si preannuncia grande spettacolo e l’incertezza dovrebbe farla da padrona nel deserto.

Valentino Rossi cercherà di dare spettacolo in sella alla Yamaha, vedremo come reagirà Andrea Dovizioso sulla Ducati e se Marc Marquez sulla Honda riuscirà a superare le difficoltà che ha avuto su questo tracciato senza dimenticarsi di Jorge Lorenzo, Danilo Petrucci e Maverick Vinales che potrebbero piazzare la zampata proprio nel momento più importante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle qualifiche del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. Saranno trasmesse in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Qatar sono due ore avanti rispetto a noi).

QUALIFICHE GP QATAR 2019: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 9 MARZO:

11.25-12.05 Moto3, prove libere 3

12.20-13.00 Moto2, prove libere 3

13.15-14.00 MotoGP, prove libere 3

15.30-15.45 Moto3, qualifiche 1

15.55-16.10 Moto3, qualifiche 2

16.25-16.40 Moto2, qualifiche 1

16.50-17.05 Moto2, qualifiche 2

17.20-17.50 MotoGP, prove libere 4

18.00-18.15 MotoGP, qualifiche 1

18.25-18.40 MotoGP, qualifiche 2

QUALIFICHE GP QATAR 2019: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Sintesi delle qualifiche su TV8 dalle ore 19.00.

