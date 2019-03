Sport Invernali, calendario settimana 4-10 marzo. Programma, orari e tv di tutti gli eventi

Grandi appuntamenti per gli appassionati di sport Invernali nella settimana 4-10 marzo. Tantissime gare in programma con i riflettori puntati sui Mondiali di biathlon, che inizieranno giovedì 7 a Oestersund (Svezia). Si terranno anche le rassegne iridate dello short track a Sofia (Bulgaria) e di sci alpinismo a Villars Sur Ollon (Svizzera). Continueranno poi le Universiadi a Krasnoyarsk (Russia), mentre la Coppa del Mondo di sci alpino farà tappa a Spindleruv Mlyn con le gare femminili e a Kranjska Gora con quelle maschili.

Sport Invernali, il calendario delle gare della settimana 4-10 marzo. Programma, orari e tv di tutti gli eventi

Di seguito il programma completo di tutti gli eventi degli sport invernali della settimana (4-10 marzo) con la copertura televisiva di RaiSport ed Eurosport, mentre OA Sport vi offrirà le consuete DIRETTE LIVE testuali.

SCI ALPINO

Lun. 04/03 – Universiadi – AC (SG+SL) femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 10.00 e 13.30 locali

Mar. 05/03 – Universiadi – AC (SG+SL) maschile Krasnoyarsk (Rus) – ore 10.00 e 13.30 locali

Mar. 05/03 – Coppa Europa – SG maschile Hinterstoder (Aut)

Mer. 06/03 – Coppa Europa – AC (SG+SL) maschile Hinterstoder (Aut)

Gio. 07/03 – Coppa Europa – GS maschile Hinterstoder (Aut)

Gio. 07/03 – Universiadi – GS femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 10.00 e 13.00

Ven. 08/03 – Cdm – GS femminile Spindleruv Mlyn (Cze) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 08/03 – Campionati Italiani giovani + GP Italia jr/asp – GS maschile Campo Felice (Aq)

Ven. 08/03 – Campionati Italiani giovani + GP Italia gio/asp – SL femminile Campo Felice (Aq)

Ven. 08/03 – Universiadi – GS maschile Krasnoyarsk (Rus) – ore 10.00 e 13.00 locali

Sab. 09/03 – Cdm – GS maschile Kranjska Gora (Slo) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 09/03 – Cdm – SL femminile Spindleruv Mlyn (Cze) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 09/03 – Universiadi – Team event Krasnoyarsk (Rus) – ore 11.00 locali

Sab. 09/03 – Campionati Italiani giovani + GP Italia jr/asp – SL maschile Campo Felice (Aq)

Sab. 09/03 – Campionati Italiani giovani + GP Italia gio/asp – GS femminile Campo Felice (Aq)

Dom. 10/03 – Cdm – SL maschile Kranjska Gora (Slo) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 10/03 – GP Italia giovani – Parallelo maschile Campo Felice (Aq)

Dom. 10/03 – Campionati Italiani giovani e GP Italia giovani – Parallelo femminile Campo Felice (Aq)

Dom. 10/03 – Universiadi – SL femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 10.00 e 13.00 locali

SCI DI FONDO

Lun. 04/03 – Universiadi – 5 km TL femminile e 10 km TL maschile Krasnoyarsk (Rus) – ore 10.00 e 11.30 locali

Mer. 06/03 – Universiadi – Sprint TL maschile e femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 12.30 locali

Gio. 07/03 – Universiadi – Mixed team sprint TC Krasnoyarsk (Rus) – ore 12.00 locali

Ven. 08/03 – Campionati Italiani ragazzi – Gimkana cross maschile e femminile Lama Mocogno (Mo)

Sab. 09/03 – Campionati Italiani ragazzi – Individuale TC maschile e femminile Lama Mocogno (Mo)

Sab. 09/03 – Coppa Italia sr/gio – Sprint TC maschile e femminile Lama Mocogno (Mo)

Sab. 09/03 – Alpen Cup sr/jr – 10 km TC maschile e 5 km TC femminile Madonna di Campiglio (Ita)

Sab. 09/03 – Cdm – 50 km TC mass start maschile Oslo (Nor) – ore 10.00, diretta tv Eurosport

Sab. 09/03 – Universiadi – Staffetta femminile e maschile Krasnoyarsk (Rus) – ore 10.00 e 12.00 locali

Dom. 10/03 – Cdm – 30 km TC mass start femminile Oslo (Nor) – ore 11.45, diretta tv Eurosport

Dom. 10/03 – Alpen Cup sr/jr – 30 km TL maschile e 15 km TL femminile Madonna di Campiglio (Ita)

Dom. 10/03 – Wloppet Cup – 42 km TL maschile e femminile Samedan (Svi)

Dom. 10/03 – Coppa Italia sr/gio – Sprint TC maschile e femminile Lama Mocogno (Mo)

Dom. 10/03 – Campionati Italiani ragazzi – Staffetta TL maschile e femminile Lama Mocogno (Mo)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 08/03 – Cdm/Raw Air – Qualificazioni HS134 maschile Oslo (Nor) – ore 19.30, diretta tv Eurosport

Sab. 09/03 – Cdm – Team HS134 maschile Oslo (Nor) – ore 14.30, diretta tv Eurosport

Sab. 09/03 – Opa Cup – HS118 maschile Chaux Neuve (Fra)

Dom. 10/03 – Cdm/Raw Air – HS134 maschile Oslo (Nor) – ore 14.30, diretta tv Eurosport

Dom. 10/03 – Cdm/Raw Air – HS134 femminile Oslo (Nor) – ore 10.00

Dom. 10/03 – Opa Cup – HS118 maschile Chaux Neuve (Fra)

COMBINATA NORDICA

Ven. 08/03 – CoC – Gundersen HS100/5 km femminile e HS100/10 km maschile Nizhny Tagil (Rus)

Ven. 08/03 – Cdm – Provisional Competition Round Oslo (Nor)

Sab. 09/03 – Opa Cup – Gundersen HS118/10 km maschile Chaux Neuve (Fra)

Sab. 09/03 – Cdm – Gundersen HS134/10 km Oslo (Nor) – ore 09.00 e 13.00, diretta tv Eurosport

Sab. 09/03 – CoC – Gundersen HS100/5 km femminile e HS100/10 km maschile Nizhny Tagil (Rus)

Dom. 10/03 – CoC – Gundersen HS100/5 km femminile e HS100/10 km maschile Nizhny Tagil (Rus)

Dom. 10/03 – Opa Cup – Gundersen HS118/5 km maschile Chaux Neuve (Fra)

BIATHLON

Lun. 04/03 – Universiadi – Individuale maschile e femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 11.00 e 14.00 locali

Mer. 06/03 – Europei juniores – Individuale maschile e femminile Sjusjoen (Nor) – ore 10.00 e 13.30

Mer. 06/03 – Universiadi – Sprint maschile e femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 11.00 e 14.00 locali

Gio. 07/03 – Mondiali – Staffetta mista Oestersund (Sve) – ore 16.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Gio. 07/03 – Europei juniores – Staffetta singola e staffetta mista Sjusjoen (Nor) – ore 10.00 e 13.00

Gio. 07/03 – Universiadi – Pursuit maschile e femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 11.00 e 14.00

Ven. 08/03 – Mondiali – Sprint femminile Oestersund (Sve) – ore 16.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Sab. 09/03 – Mondiali – Sprint maschile Oestersund (Sve) – ore 16.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Sab. 09/03 – Universiadi – Staffetta singola mista Krasnoyarsk (Rus) – ore 14.00 locali

Sab. 09/03 – Coppa Italia sr/gio/U22/U19/U17 – Individuale maschile e femminile Zoldo (Bl)

Sab. 09/03 – Europei juniores – Sprint maschile e femminile Sjusjoen (Nor) – ore 10.00 e 13.00

Dom. 10/03 – Mondiali – Pursuit femminile e mashcile Oestersund (Sve) – ore 13.45 e 16.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Dom. 10/03 – Europei juniores – Pursuit maschile e femminile Sjusjoen (Nor) – ore 10.00 e 13.00

Dom. 10/03 – Coppa Italia sr/gio/U22/U19/U17 – Sprint maschile e femminile Zoldo (Bl)

Dom. 10/03 – Universiadi – Mass start maschile e femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 11.00 e 13.00 locali

SNOWBOARD

Mar. 05/03 – Universiadi – PGS maschile e femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 13.00 locali

Mar. 05/03 – Universiadi – PSL maschile e femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 13.00 locali

Mer. 06/03 – Cdm – Qualificaizoni SS maschile e femminile Mammoth (Usa) – ore 22.00

Gio. 07/03 – Cdm – Qualificazioni HP maschile e femminile Mammoth (Usa) – ore 22.00

Ven. 08/03 – Cdm – SS maschile e femminile Mammoth (Usa) – ore 18.30

Ven. 08/03 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Gudauri (Geo)

Ven. 08/03 – Universiadi – HP maschile e femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 21.00 locali

Sab. 09/03 – Cdm – PGS maschile e femminile Scuol (Svi) – ore 13.30, diretta tv Eurosport

Sab. 09/03 – Cdm – HP maschile e femminile Mammoth (Usa) – ore 22.00

Sab. 09/03 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Gudauri (Geo)

Dom. 10/03 – Universiadi SS maschile e femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 14.00 locali

FREESTYLE

Mer. 06/03 – Universiadi – SS maschile e femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 15.30 locali

Ven. 08/03 – Cdm – HP maschile e femminile Mammoth (Usa) – ore 22.00

BOB ARTIFICIALE

Lun. 04/03 – Mondiali – Team competition Whistler (Can) – ore 01.00, diretta streaming www.ibsf.org

Sab. 09/03 – Mondiali – 1a e 2a manche bob a quattro Whistler (Can) – ore 02.00, diretta streaming www.ibsf.org

Dom. 10/03 – Mondiali – 3a e 4a manche bob a quattro Whistler (Can) – ore 02.00, diretta streaming www.ibsf.org

SKELETON

Gio. 07/03 – Mondiali – 1a e 2a manche gara maschile e femminile Whistler (Can) – ore 18.00 e 21.30, diretta streaming www.ibsf.org

Ven. 08/03 – Mondiali – 3a e 4a manche gara maschile e femminile Whistler (Can) – ore 18.00 e 21.30, diretta streaming www.ibsf.org

SCI VELOCITA’

Gio. 07/03 – Cdm – 1a e 2a run maschile e femminile Idre (Sve) – ore 10.30 e 12.00

Ven. 08/03 – Cdm – Semifinale e finale maschile e femminile Idre (Sve) – ore 10.30 e 12.00

Sab. 09/03 – Cdm – Semifinale e finale maschile e femminile Idre (Sve) – ore 09.00 e 11.00

SCI ALPINISMO

Dom. 10/03 – Mondiali – Sprint maschile e femminile Villars Sur Ollon (Svi)

Dom. 10/03 – Individuale maschile e femminile Lagorai Cima d’Asta (Tn)

Dom. 10/03 – Coppa Italia – Individuale maschile e femminile Oropa (Bl)

SHORT TRACK

Mondiali a Sofia (Bulgaria) – diretta streaming sul canale ISU

Venerdì 8 marzo

ore 9.00 Qualificazioni 1500, 500, 1000m uomini e donne

Sabato 10 marzo

ore 09.00 Ripescaggi 1500, 500m uomini e donne

ore 13.02 Semifinali e finali 1500m uomini e donne

A seguire

Quarti di finale, semifinali e finali 500m uomini e donne

Semifinali staffetta femminile

Semifinali staffetta maschile

Domenica 10 marzo

ore 9.00 Ripescaggi 1000m uomini e donne

A seguire

Finale B Staffetta femminile

Finae B Staffetta maschiile

ore 14.02 Quarti di finale, semifinali e finali 1000 metri donne e uomini

A seguire

Super-Finals 3000m uomini e donne

Finale A Staffetta femminile

Finale A Staffetta maschile

