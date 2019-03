Sport in tv oggi (venerdì 8 marzo): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 8 marzo, sarà un’altra giornata ricca di sport: mattinata dedicata alle Universiadi in Russia, ai Mondiali di short track ed alla Coppa del Mondo di sci alpino. Primo pomeriggio dedicato alla Final Eight di pallanuoto, poi fari puntati sulla sprint femminile dei Mondiali di biathlon. C’è Milano nell’Eurolega di basket poi gran chiusura in serata con Juventus-Udinese della Serie A di calcio.

Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, venerdì 8 marzo:

01.00 Beach volley World Tour Sydney

01.00 Beach volley World Tour Kg Speu

01.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Mammoth Mountain Resort: qualificazioni slopestyle

03:00 Tennis, WTA Indian Wells Kirsten FLIPKENS (BEL) vs Eugenie BOUCHARD (CAN) – SuperTennis

04.00 Multisport – Universiadi Invernali

05:00 Tennis, WTA Indian Wells Christina MCHALE (USA) vs Maria SAKKARI (GRE) – SuperTennis

05.00 Tuffi, World Series Pechino

06.00 Boxe, Europei Under 22

07.00 Golf, European Tour: Commercial Bank Qatar Masters

08.00 Pattinaggio artistico, Mondiali junior

08:30 Scherma, Grand Prix spada Budapest

09:00 Short track, Mondiali 2019 – ISU TV

10:00 Judo, Grand Prix Marrakech

10:30 Sci alpino, Coppa del Mondo Spindleruv Mlyn: gigante femminile, prima manche – RaiSport+HD, Eurosport 1

11.00 Tennistavolo, European Under 21 Championships Gondomar – ITTF TV

11:00 Combinata Nordica, Coppa del Mondo Oslo: SJ HS 134 PCR/Qualificazioni

11.06 Triathlon, World Series Abu Dhabi Elite Uomini (Sprint)

12:00 Moto3, GP Qatar: prove libere 1

12.00 Scherma, Coppa del Mondo sciabola femminile Atene

12.00 Scherma, Coppa del Mondo sciabola maschile Padova

13:00 Moto2, GP Qatar: prove libere 1

13.06 Triathlon, World Series Abu Dhabi Elite Donne (Sprint)

13:30 Sci alpino, Coppa del Mondo Spindleruv Mlyn: gigante femminile, seconda manche – RaiSport+HD, Eurosport 1

13.30 MotoGP, GP Qatar: prove libere 1 – SKY Sport MotoGP

15:00 Pallanuoto, Coppa Italia: Final Eight Bari PRO RECCO-POSILLIPO

16.00 Golf, PGA Tour: Arnold Palmer Invitational

16:00 Moto3, GP Qatar: prove libere 2

16.15 Biathlon, Mondiali Oestersund: Women 7.5 km Sprint – EUROSPORT 1

16:30 Pallanuoto, Coppa Italia: Final Eight Bari BRESCIA-LAZIO

17:00 Moto2, GP Qatar: prove libere 2

18:00 Pallanuoto, Coppa Italia: Final Eight Bari BANCO BPM SPORT MANAGEMENT-BOGLIASCO BENE

18:00 Skeleton, Mondiali Whistler 2019: gara maschile, seconda manche

18.00 Basket, Eurolega 2019, 25a giornata: CSKA Mosca-Olimpia A|X Armani Exchange Milano – EUROSPORT 1

18.00 MotoGP, GP Qatar: prove libere 2 – SKY Sport MotoGP

19:00 Sollevamento pesi, Mondiali Youth Las Vegas

19:30 Pallanuoto, Coppa Italia: Final Eight Bari CANOTTIERI NAPOLI-ORTIGIA

19:30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: qualificazioni maschili HS134

20:00 Tennis, WTA Indian Wells Garbiñe MUGURUZA (ESP) vs Lauren DAVIS (USA) – SUPERTENNIS

20.00 Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells

20:30 Calcio, Serie A: 27^ giornata, Juventus-Udinese – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT canale 251

21:00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Mammoth Mountain Resort: finali halfpipe

21:30 Skeleton, Mondiali Whistler 2019: gara femminile, seconda manche

22:00 Boxe, Scardina-Kekalainen

Foto: Marco D’Alò LPS