Salisburgo-Napoli, Europa League 2019: quando si gioca il ritorno? Programma, orario e tv

Giovedì 14 marzo si giocherà Salisburgo-Napoli, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I partenopei hanno dominato il match d’andata imponendosi con un roboante 3-0 e dunque hanno già messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale della seconda competizione continentale per importanza, i ragazzi di Carlo Ancelotti si sono scatenati al San Paolo e ora potranno amministrare il cospicuo vantaggio in occasione del match di ritorno che si giocherà in terra austriaca.

Gli azzurri partiranno con i favori del pronostico e potranno permettersi di amministrare la situazione, Milik e compagni dovranno però essere bravi a non sottovalutare la situazione e per completar l’opera e per proseguire l’avventura nel torneo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Salisburgo-Napoli, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SALISBURGO-NAPOLI: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 14 MARZO:

18.55 Salisburgo-Napoli

SALISBURGO-NAPOLI: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com