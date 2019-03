Parigi-Nizza 2019 in tv, su che canale vederla. Programma, orari e streaming

Si avvicina rapidamente il momento della partenza per la Parigi-Nizza 2019, storica corsa a tappe che si disputa in Francia e che costituisce uno dei primi grandi appuntamenti della stagione ciclistica internazionale. Le otto tappe in programma andranno in scena da domenica 10 marzo a domenica 17 marzo e vedranno diversi corridori di primo piano della scena mondiale competere per il successo finale in questa avvincente prova. Il percorso offrirà diverse occasioni sia agli specialisti degli arrivi in volata sia agli scalatori e lo spettacolo non mancherà. Tra i nomi più attesi che prenderanno parte alla 77a edizione della corsa spiccano soprattutto il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott) e il colombiano Nairo Quintana (Movistar), ma anche l’Italia potrà giocarsi carte importanti come Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) e Matteo Trentin (Mitchelton Scott).

La 77a edizione della Parigi-Nizza prenderà il via domenica 10 marzo da Saint Germain en Laye, alle porte di Parigi, e si concluderà domenica 17 marzo, naturalmente a Nizza. Le otto tappe previste potranno essere seguite in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, mentre RaiSport dovrebbe trasmettere giornalmente la corsa in differita. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale delle singole tappe, per non perdere neppure una pedalata di questa attesissima corsa. Di seguito il programma completo.

DOMENICA 10 MARZO

ore 11.30 – ore 15.00 (circa)

prima tappa: SAINT GERMAIN EN LAYE-SAINT GERMAIN EN LAYE (138.5 km)

diretta tv su Eurosport, diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

Lunedì 11 marzo

ore 12.30 – ore 16.30 (circa)

seconda tappa: LES BREVIAIRES-BELLEGARDE (163.5 km)

diretta tv su Eurosport, diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

Martedì 12 marzo

ore 11.30 – ore 16.30 (circa)

terza tappa: CEPOY-MOULINES/YZEURE (200 km)

diretta tv su Eurosport, diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

Mercoledì 13 marzo

ore 11.15 – ore 16.30 (circa)

quarta tappa: VICHY-PELUSSIN (210.5 km)

diretta tv su Eurosport, diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

Giovedì 14 marzo

ore 13.20 – ore 16.30 (circa)

quinta tappa: BERBENTANE-BERBENTANE (25.5 km, cronometro individuale)

diretta tv su Eurosport, diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

Venerdì 15 marzo

ore 12.05 – ore 16.30 (circa)

sesta tappa: PEYNIER-BRIGNOLES (210.5 km)

diretta tv su Eurosport, diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

Sabato 16 marzo

ore 11.25 – ore 17.00 (circa)

settima tappa: NIZZA-COL DE TURINI (181.5 km)

diretta tv su Eurosport, diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

Domenica 17 marzo

ore 13.45 – ore 16.45 (circa)

ottava tappa: NIZZA-NIZZA (110 km)

diretta tv su Eurosport, diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

