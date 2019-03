Speed skating, Mondiali all-round Calgary 2019: Sven Kramer per il decimo titolo, Miho Takagi per la conferma

Scatteranno domani a Calgary, in Canada, i Mondiali allround di speed skating: 24 uomini ed altrettante donne si daranno battaglia per i due titoli iridati: domani si gareggia sui 500 e sui 3000 nella competizione femminile e sui 500 e sui 5000 per quella maschile, mentre domenica 1500 e 5000 per le donne e 1500 e 10000 per gli uomini. Dopo aver vinto l’argento lo scorso fine settimana ai Mondiali sprint di speed skating, la nipponica Miho Takagi difenderà il titolo conquistato nell’ultima edizione, al pari dell’olandese Patrick Roest.

Nella gara femminile ad insidiare la nipponica proverà l’olandese Ireen Wust, ma occhio anche all’altra orange, Antoinette de Jong, che vuole bissare col titolo iridato quello conquistato a livello continentale. Un gradino sotto appare la ceca Martina Sablikova, che dovrà limitare i danni sui 500 metri per poi andare a rimontare sui 3000 e sui 5000.

Al maschile invece l’olandese dovrà guardarsi in casa dal connazionale Sven Kramer, alla ricerca del decimo titolo iridato in questo format: dal 2007 in pratica è stato battuto soltanto lo scorso anno, quando fu quarto, mentre nel 2011 e nel 2014 era assente. Altro pretendente al titolo sarà il norvegese Sverre Lunde Pedersen, d’argento lo scorso anno.

In casa Italia saranno al via al femminile la sola Francesca Lollobrigida, mentre al maschile contingente completo per gli azzurri, che schiereranno al via Andrea Giovannini, Michele Malfatti e Francesco Betti, mentre Davide Ghiotto sarà la riserva. Il podio appare difficile, ma Lollobrigida e Giovannini potranno davvero ben figurare.

Foto: Vladislav Gajic shutterstock