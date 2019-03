Speed skating, Mondiali all-round Calgary 2019: oro della ceca Martina Sablikova e record del mondo sui 5000 metri!

La seconda ed ultima giornata dei Mondiali all-round di speed skating in corso a Calgary, in Canada, vede la rimonta e la vittoria della ceca Martina Sablikova, che compie una vera e propria impresa firmando, dopo quello di ieri sui 3000, il record del mondo anche sui 5000 metri, che già le apparteneva, in 6’42″01 (prec. 6’42″66), limando anche oltre tre secondi al record della pista (prec. 6’45″73 Esmee Visser, Olanda).

La magica prestazione sui 5000 metri consente alla boema di vincere l’oro iridato all-round con 156.306, mentre l’argento va alla nipponica Miho Takagi, crollata nella prova più lunga, che chiude a quota 156.878 (+5″72), mentre sul gradino più basso del podio va l’olandese Antoinette de Jong, che chiude a quota 157.840 (+15″34). 14° posto per Francesca Lollobrigida, che non accede alla gara sui 5000 metri, riservata alle prime otto della graduatoria dopo le prime tre prove (500, 3000 e 1500).

Nella competizione maschile invece domina l’olandese Patrick Roest con 145.561, davanti al norvegese Sverre Lunde Pedersen, secondo con 146.075 (+10″28), ed all’altro olandese Sven Kramer, terzo a quota 146.962 (ovvero + 28″02). Così gli italiani in gara, tutti fuori dai 10000 metri: 14° Andrea Giovannini, 18° Francesco Betti e 23° Michele Malfatti.

Foto: Iurii Osadchi / Shutterstock.com