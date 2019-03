Speed skating, Finali Coppa del Mondo Salt Lake City 2019: Francesca Lollobrigida prova a trionfare nella mass start

Le Finali della Coppa del Mondo di speed skating si terranno domani e domenica sul rapidissimo ovale di Salt Lake City, dove si sono realizzati otto dei dieci attuali record del mondo su singole distanze, ovvero tutti i cinque tra gli uomini e tre tra le donne, con i primati sui 3000 e sui 5000 femminili stabiliti nello scorso fine settimana a Calgary dalla ceca Martina Sablikova.

Va ricordato che le Finali assegnano punti doppi in classifica e che prenderanno parte ad ogni gara soltanto i migliori 12 atleti in classifica, eccezion fatta per le mass start, alle quali prenderanno parte 20 concorrenti sia al maschile che al femminile. Ci aspettano insomma due avvincenti giornate di gare.

In casa Italia prenderà parte alla mass start femminile Francesca Lollobrigida, che proverà a portare a casa la Coppa del Mondo: attualmente l’azzurra è in testa alla classifica con 12 punti di margine sulla sudcoreana Bo-Reum Kim e 34 sulla nipponica campionessa olimpica Nana Takagi. L’azzurra ha diritto a partecipare anche ai 1500 ed ai 3000.

Nella mass start maschile sarà in gara Andrea Giovannini, anche se l’azzurro al momento è settimo in classifica e non può aspirare a migliorare più di tanto la posizione. Stesso discorso anche per i 5000, con l’azzurro che nella graduatoria long distance occupa la medesima posizione. Sui 5000 potrebbero gareggiare anche Davide Ghiotto e Michele Malfatti, ma dovrebbe rinunciare qualcuno dei 12 aventi diritto per permettere agli azzurri, al momento 13° e 14°, di entrare.

Si esauriscono qui le ambizioni degli azzurri, che non prenderanno parte ad altre gare. Il programma prevede per sabato, nella serata italiana, i 5000 maschili ed i 3000 femminili, poi i 1000 e la prima serie dei 500 sia maschili che femminili, mentre domenica si disputeranno la seconda serie dei 500, i 1500 e le mass start sia maschili che femminili.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto fornita da Francesca Lollobrigida