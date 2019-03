Sorteggio Mondiali basket 2019: data, programma, orario e tv. Come vederlo in streaming

Si svolgerà sabato 16 marzo a Shenzhen il sorteggio dei Mondiali di basket 2019, che andranno in scena in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. La giornata sarà determinante per conoscere il cammino dell’Italia di Meo Sacchetti, capace di conquistare la partecipazione alla rassegna iridata attraverso le qualificazioni. L’urna decreterà la composizione degli otto gironi da quattro squadre che costituiranno la prima fase del torneo. Al momento si conoscono soltanto le formazioni che saranno inserite in prima fascia: USA, Spagna, Francia, Serbia, Argentina, Lituania e Grecia, oltre alla Cina in quanto nazione ospitante. Dato che soltanto le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alla seconda fase, sarà fondamentale per gli azzurri studiare al meglio i propri avversari in modo da prepararsi in maniera ancora più mirata all’appuntamento.

La cerimonia di sorteggio si svolgerà sabato 16 marzo alle 11.30 (ora italiana) a Shenzhen (Cina) e avrà come ospiti internazionali le stelle del basket americano Kobe Bryant e Jason Derulo. L’evento potrà essere seguito soltanto in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale della FIBA. Di seguito il programma completo.

SABATO 16 MARZO

ore 11.30 Sorteggio Mondiali 2019

diretta streaming sul canale Youtube della FIBA

