Basket femminile, le migliori italiane della 21a giornata di Serie A1. Ilaria Milazzo indomita, ma il premio del coraggio è di Giulia Gatti

Come già in più di un’occasione nel corso della stagione, l’Italia mostra gli artigli in questa ventunesima giornata della Serie A1 di basket femminile (che però non è la penultima, ma la terzultima, a causa dello spostamento della ventesima al 24 marzo). Diverse, infatti, sono le prestazioni da rimarcare, ma ce n’è una che, più di tutte, va apprezzata non già per i numeri in quanto tali, ma soprattutto perché chi l’ha messa in scena ha compiuto una scelta estremamente difficile.

Stiamo parlando della strana (eufemismo) serata di Giulia Gatti. La play bergamasca del Basket Le Mura Lucca, sul campo, ha messo a segno 16 punti e 10 assist, per una doppia doppia che è base del 20 di valutazione complessiva che risulta dalle statistiche nel match finito 64-65 in casa di Battipaglia, con canestro decisivo di Treffers. Tuttavia, dopo la fine del match, il coach lucchese Serventi ha voluto elogiare la giocatrice per esser scesa in campo nonostante la notizia della morte dello zio, giunta a lei nemmeno ventiquattr’ore prima. Di fronte a simili vicende personali, e alla capacità mostrata da Gatti, ci si può soltanto alzare in piedi, applaudirla e immaginare che il popolo del basket si unisca in un grande, ideale, abbraccio.

La miglior italiana della giornata, invece, è Ilaria Milazzo, che nonostante lo sforzo profuso non è riuscita a portare Torino alla vittoria contro San Martino di Lupari. La sua è una partita da 16 punti, 10 assist e 5 rimbalzi e una valutazione totale di 27, che però viene bilanciata in negativo dalla serata non eccelsa di Davis. Nella stessa partita si rivede Federica Tognalini, che fornisce una prova solidissima da 7 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. dimostrando di poter validamente contribuire alla causa delle Lupe.

Chi, in un match importante, si fa valere è Debora Carangelo, che contribuisce alla vendetta della Reyer Venezia sul Geas Sesto San Giovanni, che aveva sconfitto le ragazze di coach Liberalotto in Coppa Italia. Nel 74-62 dell’Umana ci sono anche i 14 punti e 6 assist dell’azzurra, cui si aggiungono i 12 di Valeria De Pretto a indicare che il supporto al duo Anderson-Steinberga esiste.

Tra le molte prestazioni italiche di livello, da segnalare anche quella, vittoriosa, di Tayara “Tay” Madonna, che regala a Empoli una preziosa vittoria con una prova di estrema sostanza al di là dei 18 punti realizzati nel match contro Vigarano.

Credit: Ciamillo