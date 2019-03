Porto-Roma in tv, come vederla gratis e in chiaro. Orario e programma. C’è la diretta sulla RAI!

Si disputa questa sera il match di ritorno tra Porto e Roma, valido per gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. La Roma parte dal vantaggio di 2-1 conseguito allo Stadio Olimpico per effetto della straordinaria notte di Nicolò Zaniolo, in grado di catturare l’attenzione dell’intera Europa con questa partita.

Sarà una giornata tutta da vivere in chiave giallorossa, se non altro per cancellare il ricordo del derby perso in malo modo contro la Lazio, che non ha esattamente contribuito a rasserenare l’ambiente in casa Roma. Un’annata particolarmente incostante, per paradosso, potrebbe vivere in questa notte un momento alto, ma certo non è Sergio Conceiçao l’uomo addetto a elargire favori alla squadra di Eusebio Di Francesco, se non altro proprio per i trascorsi laziali che rendono questa partita particolare per lui. All’Estadio Do Dragao, le cui tribune si preannunciano esaurite in ogni ordine di posti, sarà dunque gran battaglia.

Porto-Roma, ottavo di finale di ritorno della Champions League 2018-2019, si giocherà questa sera alle ore 21 all’Estadio do Dragao della città portoghese. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai1, oltre che su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale 252 di Sky Sport, mentre sarà visibile in diretta streaming su RaiPlay e Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta della partita, per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019

MERCOLEDI’ 6 MARZO

Ore 21:00 Porto-Roma

