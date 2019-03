Softball, le convocate dell’Italia per uno stage a fine marzo a Saronno. Presenti sia la Nazionale maggiore che quella Under 19

In vista di un raduno in programma dal 24 al 27 marzo a Saronno, il manager della Nazionale italiana Enrico Obletter ha convocato 17 atlete per quanto riguarda il gruppo delle senior e 20 per l’Under 19 (anche se, a dire il vero, due nomi coincidono, quelli di Elisa Princic e Alessandra Rotondo). Di seguito l’elenco delle convocate:

ITALIA SOFTBALL

Chiara Bassi

Valeria Bettinsoli

Laura Bigatton

Lisa Ann Birocci

Priscilla Brandi

Ilaria Cacciamani

Greta Cecchetti

Lara Cecchetti

Marta Gasparotto

Giulia Longhi

Fabrizia Marrone

Alice Nicolini

Luna Oliveti

Erika Piancastelli

Elisa Princic

Alessandra Rotondo

Laura Vigna

ITALIA UNDER 19

Gaia Benvenuti

Sara Camisasca

Flavia Carletti

Sara Cianfriglia

Alessia Colonna

Francesca Cumero

Martina Di Matteo

Sofia Fabbian

Silvia Gerbella

Noemi Giacometti

Chiara Marazzi

Alessia Melegari

Maya Milano

Arianna Nicolini

Elisa Princic

Alessandra Rotondo

Chiara Rusconi

Elena Slawitz

Susanna Soldi

Giorgia Telò

L’Italia senior giocherà una partita contro il Perù mercoledì 27 alle ore 13, e sempre contro il Perù di partite ne giocherà due l’Under 19 il giorno precedente. Giovedì 28, invece, toccherà a Saronno incrociare il proprio destino contro le peruviane.

Credits: FIBS / K73 – Oldmanagency