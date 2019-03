Snowboard, PGS Scuol 2019: vincono Andrey Sobolev e Milena Bykova. Male gli azzurri, Roland Fischnaller perde la leadership della generale

Doppia vittoria per la Russia nel PGS di Scuol (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. In campo maschile successo di Andrey Sobolev che supera in finale il connazionale Dmitry Loginov, squalificato, e balza al comando della classifica generale. Sul terzo gradino del podio sale invece lo svizzero Dario Caviezel, che batte per 14 centesimi il russo Dmitry Sarsembaev. Al femminile Milena Bykova, protagonista negli scorsi giorni alle Universiadi, riesce a battere in finale la campionessa olimpica Ester Ledecka per 37 centesimi, conquistando così la seconda vittoria in carriera nel circuito. Completa il podio la tedesca Cheyenne Loch che batte per un solo centesimo la russa Natalia Soboleva.

Prestazione sotto le aspettative degli azzurri. La delusione maggiore arriva da Roland Fischnaller, che viene eliminato nelle qualificazioni e perde così la leadership della classifica generale, passando in seconda posizione, ma con un distacco di ben 815 punti da Sobolev. Fuori anche Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini e Marc Hofer. I tre italiani qualificati sono stati invece subito eliminati agli ottavi di finale: Mirko Felicetti è stato superato per 24 centesimi dallo sloveno Tim Mastnak, Aaron March è stato battuto per 97 centesimi da Caviezel, mentre Edwin Coratti è stato squalificato nella sfida con Sobolev. Esce agli ottavi Nadya Ochner, che commette un grave errore e chiude con oltre 7” di ritardo da Soboleva, mentre Giulia Gaspari non aveva superato le qualificazioni.

alessandro.farina@oasport.it

Foto: Jean-Francois Rivard / Shutterstock.com