Short track, Mondiali 2019: tutti gli italiani in gara oggi (8 marzo). Programma, orari e tv

Da quest’oggi fino al 10 marzo, sull’anello di ghiaccio di Sofia (Bulgaria), la stagione 2018-2019 dello short track andrà in archivio con l’appuntamento clou: i Mondiali 2019. Una rassegna iridata tanto attesa dagli atleti, molti dei quali hanno finalizzato la loro preparazione per questo evento. L’Italia, orfana di Arianna Fontana che ha annunciato che non sarà al via di questi campionati nonostante abbia ripreso la sua preparazione, punterà le proprie fiches su Martina Valcepina.

L’azzurra sta vivendo una stagione strepitosa, avendo collezionato ben tre vittorie in Coppa del Mondo nei 500 metri. Sul ghiaccio del Palatazzoli di Torino l’apoteosi del tris, incamerando il 13° podio in carriera in Coppa, tutti sulla distanza menzionata. Un’Italia, però, in grande stile quella di Torino, citando i podi conquistati dalle staffette. Il quartetto composto da Cecilia Maffei, Arianna Sighel, Elena Viviani e da Valcepina ha ottenuto un significativo secondo posto. Gli uomini hanno risposto, dal canto loro, presente e Mattia Antonioli, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e Tommaso Dotti hanno ottenuto un brillante terzo posto. Un podio che la compagine nostrana non raggiungeva da tre anni. Un Bel Paese che quindi si presenta ai nastri di partenza dei Mondiali bulgari con 6 podi all’attivo e la voglia di aumentare il proprio tesoretto.

Di seguito il programma di gare della prima giornata dei Mondiali 2019 di short track a Sofia (Bulgaria) con gli azzurri al via. L’evento godrà della diretta streaming sul canale ISU.

ore 9.00 – 1500 metri maschili – quarti di finale (Yuri Confortola, Tommaso Dotti)

ore 9.40 – 1500 metri femminili – quarti di finale (Martina Valcepina, Cynthia Mascitto)

ore 10.27 – 500 metri maschili – preliminari (Yuri Confortola, Tommaso Dotti)

ore 11.12 – 500 metri femminili – batterie (Martina Valcepina, Cynthia Mascitto)

ore 11.35 – 500 metri maschili – batterie

ore 12.30 – 1000 metri maschili – preliminari (Yuri Confortola, Tommaso Dotti)

ore 13.27 – 1000 metri femminili – batterie (Martina Valcepina, Cynthia Mascitto)

ore 13.59 – 1000 metri maschili – batterie

Foto: Renzo Brico