Dopo i primi quattro anticipi distribuiti tra venerdì e sabato, la 26esima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 si chiude quest’oggi con i sei incontri domenicali a partire dalle ore 12.30 fino al posticipo serale delle 20.30.

Si comincia con il lunch match tra Torino e Chievo, una sfida cruciale per le ambizioni europee dei granata mentre i veneti sembrano ormai destinati alla retrocessione dopo una prima parte di stagione troppo negativa. Alle ore 15.00 andranno in scena tre partite in contemporanea molto importanti nella lotta per un posto in Europa League e nella bagarre per rimanere in Serie A, con Genoa-Frosinone, Spal-Sampdoria e Udinese-Bologna. Si prosegue alle 18 con la promettente sfida con sapore europeo tra Atalanta e Fiorentina, chiamate ad un nuovo confronto dopo la semifinale d’andata di Coppa Italia disputata mercoledì. Il programma del 26° turno si chiude con la sfida di cartello tra le prime due della classe, ovvero Napoli e Juventus, con i padroni di casa campani che vanno a caccia di un successo molto importante per riportarsi a -10 dalla vetta e per riportare entusiasmo tra i propri tifosi.

Di seguito il calendario completo e la programmazione dettagliata delle partite odierne della 26esima giornata del campionato di Serie A TIM.

DOMENICA 3 MARZO

ore 12.30 Torino-Chievo (diretta su Dazn)

ore 15.00 Genoa-Frosinone (diretta su Dazn)

ore 15.00 Spal-Sampdoria (diretta Sky Sport Serie A)

ore 15.00 Udinese-Bologna (diretta Sky Sport, ch.253)

ore 18.00 Atalanta-Fiorentina (diretta Sky Sport Serie A)

ore 20.30 Napoli-Juventus (diretta Sky Sport 1)

