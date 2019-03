Tennis, WTA Acapulco 2019: Yafan Wang conquista il suo primo torneo rimontando in finale Sofia Kenin

Alla sua prima finale in un torneo WTA, la cinese Yafan Wang appone il proprio primo sigillo in carriera sul circuito maggiore ad Acapulco, battendo l’americana Sofia Kenin con il punteggio di 2-6 6-3 7-5. Questo successo proietta la giocatrice del 1994 nelle prime cinquanta del mondo, e precisamente al numero 49, portando a tre le cinesi in questa parte del ranking globale.

Primo set mai in discussione: Kenin mette subito a segno il break nel game d’apertura, poi perde soltanto cinque punti nei propri turni di battuta, domina con costanza con la prima, strappa di nuovo il servizio a Wang e s’invola sul 6-2 con molto agio.

Il cemento messicano, però, insegna a non sottovalutare la cinese, che reagisce in modo veemente quando è sotto 6-3 2-0. L’americana non tiene più il servizio in modo fluido, e anzi inizia a dover lottare nei propri turni di battuta fino a perderli. Dal 2-1 Kenin al 3 pari ci sono tre break di fila, poi Wang allunga ancora sul 5-3 dopo un altro gioco ai vantaggi (sono quattro nel parziale) e chiude 6-3.

Nel terzo set l’americana ha ancora l’opportunità di portarsi sul 2-0, ma stavolta non sfrutta le tre palle che potrebbero portarla fino a questo punto, perdendo a propria volta la battuta nel terzo gioco. Sembra finita, e invece Kenin riesce a recuperare su Wang nel sesto game: 3-3. Si procede seguendo i servizi fino al 5 pari, quando la cinese, sotto 30-0, mette a segno quattro punti consecutivi, il break del 6-5 e poi chiudendo l’ultimo gioco a 15: 2-6 6-3 7-5.

