Nick Kyrgios completa la settimana perfetta, conquistando il torneo ATP 500 di Acapulco. L’australiano ha sconfitto in finale il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Quinto titolo in carriera per il giocatore di Canberra, sceso fino alla posizione numero 72 del ranking mondiale.

Kyrgios torna a mettere il proprio nome su un torneo ATP dopo quello di Brisbane del gennaio 2018 ed è stata una settimana strepitosa per l’australiano che ha saputo battere tre top ten (Nadal, Isner e Zverev), senza dimenticare i successi su due altri ottimi giocatori come Andreas Seppi e Stan Wawrinka.

Il break nel primo set arriva nel quarto gioco, con Nick che strappa la battuta all’avversario. Il tedesco ha subito due palle del controbreak, ma l’australiano si aggrappa al servizio e sale 4-1. Il numero tre del mondo ha un’altra occasione nel settimo gioco, ma anche questa volta l’aussie annulla tutto e chiude poi sul 6-3. Kyrgios mette a segno subito il break in apertura di secondo set, ma arriva questa volta l’immediato controbreak di Zverev. Il teutonico ha due altre palle break nel quarto game, ma non le sfrutta e, anzi, è lui a perdere il servizio nel gioco successivo. Il 23enne nativo di Canberra annulla ancora due occasioni per il controbreak e vola sul 4-2 e poi sul 6-4, chiudendo la finale.

Queste le parole del vincitore a fine partita: “Ho vissuto una settimana fantastica, tornerò l’anno prossimo”. Con questo successo l’australiano risale di ben 41 posizioni ed ora è il nuovo numero 31 del mondo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jctabb/ Shutterstock