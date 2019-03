Serie A calcio, il programma delle partite del fine settimana. Come vederle in tv e streaming. Il calendario completo

La Serie A di calcio 2018-2019 è giunta al suo turno numero 26, che tra vedrà l’atteso scontro al vertice tra Napoli e Juventus, con i bianconeri che in caso di vittoria chiuderebbero di fatto il discorso scudetto, mentre l’anticipo più importante del sabato è sicuramente il derby capitolino tra Roma e Lazio.

L’Inter, per uscire dalla crisi d’identità, dovrà invece sconfiggere il Cagliari in trasferta, con il Milan che invece se la vedrà con il Sassuolo, mentre Atalanta e Fiorentina si affronteranno nuovamente dopo il match di Coppa Italia.

Tutte le partite saranno visibili in tv e streaming, ma saranno come di consueto divise tra Sky e DAZN, che trasmetteranno rispettivamente sette e tre gare.

Ecco il programma completo della 26esima giornata:

Empoli-Parma, sabato 2 marzo ore 15. su Sky e in streaming su SkyGo SKY

Milan-Sassuolo, sabato 2 marzo ore 18 su Sky e in streaming su SkyGo SKY

Lazio-Roma, sabato 2 marzo ore 20.30 in streaming su DAZN

Torino-Chievo, domenica 3 marzo ore 12.30 in streaming su DAZN

Genoa-Frosinone, domenica 3 marzo ore 15 in streaming su DAZN

Spal-Sampdoria, domenica 3 marzo ore 15 su Sky e in streaming su SkyGo SKY

Udinese-Bologna, domenica 3 marzo ore 15 su Sky e in streaming su SkyGo SKY

Cagliari-Inter, domenica 3 marzo ore 18 su Sky e in streaming su SkyGo SKY

Napoli-Juventus, domenica 3 marzo ore 20.30 su Sky e in streaming su SkyGo SKY

Atalanta-Fiorentina, lunedì 4 marzo ore 20.30 su Sky e in streaming su SkyGo SKY

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni – Shutterstock