Hockey ghiaccio, Alps 2019: sconfitta pesante di Ritten in casa del Salisburgo, Milano batte Fassa al supplementare

Si sono disputati due match di Alps League questa sera: Salisburgo-Ritten e Milano-Fassa. Nello scontro diretto per il terzo posto la spuntano gli austriaci per 3-2, al termine di una partita molto tirata, mentre nella sfida tra le ultime due della classe successo interno dei rossoblu che superano i Falcons all’overtime con il punteggio di 6-5.

Partiamo dal big match: i padroni di casa partono fortissimo e nei primi 5 minuti si ritrovano già avanti di due lunghezze grazie alle reti siglate dal giovanissimo tedesco Dennis Lobach e da Yannic Pilloni. I Buam la riaprono al 12′ con il gol dello slovacco Patrik Luza su assist di Julian Kostner, ma il Salisburgo ristabilisce le distanze al 16′ con la marcatura di Justin Schutz. Gli ospiti si rifanno sotto all’11’ della seconda frazione con il timbro del classe 2001 azzurro Manuel Ohler, che sfrutta il servizio di Tobias Brighenti Moretti. A quel punto, però, Ritten non riesce più ad incidere e trovare la rete del pari e vede scappare gli austriaci a 4 punti di distanza in classifica, con Asiago che, in virtù del successo di ieri, insidia fortemente la quarta piazza, ultima utile per accedere di diritto ai quarti della competizione.

Nel secondo incontro di serata il primo gol lo sigla per i padroni di casa Simone Asinelli, cui risponde prontamente il difensore di Fassa Luca Zandonella. Chiude il primo periodo la rete del momentaneo vantaggio milanese di Marcello Borghi. Nella prima metà del secondo terzo i meneghini prendono il largo e si portano sul 4-1 con l’estone Alexander Petrov (in situazione di powerplay) e Gianluca Tilaro. I Falcons, però, non si perdono d’animo e la ribaltano clamorosamente, trovando le tre marcature che portano al pari sul finire della ripresa e poi la rete del vantaggio ad inizio ultimo tempo con Diego Iori, alla tripletta personale di serata. Milano si salva a due minuti dal termine grazie al pari del canadese Tanner Burton, per poi vincere la partita all’overtime con il gol di Tommaso Terzago, che permette ai suoi di portarsi a +7 sugli avversari. Per la classifica completa della regular season di Alps League clicca QUI.

Foto: Carola Semino