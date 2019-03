Sport in tv oggi (venerdì 1° marzo): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 1° marzo ci aspetta una giornata particolarmente ricca di sport con tantissimi eventi in programma. Si concludono i Test F1 a Barcellona, incominciano gli Europei Indoor di atletica leggera a Glasgow, proseguono i Mondiali di ciclismo su pista, i Mondiali di sci nordico ci regalano la staffetta maschile di sci di fondo, sesta tappa dell’UAE Tour con arrivo in salita, da non perdere poi le partite degli sport di squadra per iniziare al meglio un grande fine settimana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari degli eventi sportivi oggi (venerdì 1° marzo) e come seguirli in diretta tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI: CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI E PALINSESTO

VENERDÌ 1° MARZO:

08.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo a Sochi) – Discesa libera femminile, prova cronometrata

09.00-18.00 F1 – Test Barcellona, day 4

10.00-20.30 NUOTO SINCRONIZZATO – World Series Parigi (diretta streaming su Fina TV)

11.00-15.00 ATLETICA – Europei Indoor (diretta tv su Eurosport, diretta streaming su RaiWeb)

11.05 SNOWBOARDCROSS (Coppa del Mondo a Baqueira) – Qualificazioni maschili

12.00 CICLISMO – UAE Tour, sesta tappa (diretta tv su Eurosport)

13.15 SCI DI FONDO (Mondiali a Seefeld) – Staffetta maschile (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

14.00 BASKET (Coppa Italia femminile) – Quarto di finale 1, Ragusa-Vigarano (diretta streaming su LBF TV)

14.05 SNOWBOARDCROSS (Coppa del Mondo a Baqueira) – Qualificazioni femminili

15.00 NUOTO – Trofeo Città di Milano

15.00-22.10 CICLISMO SU PISTA – Mondiali (diretta tv su Eurosport)

15.00-00.00 TENNIS – ATP San Paolo, quarti di finale

16.00 SALTO CON GLI SCI (Mondiali a Seefeld) – Trampolino HS109 maschile

16.00 TENNIS – ATP Dubai, semifinali

16.15 BASKET (Coppa Italia femminile) – Quarto di finale 2, Schio-Lucca (diretta streaming su LBF)

18.30 BASKET (Coppa Italia femminile) – Quarto di finale 3, Broni-San Giovanni (diretta streaming su LBF)

19.00 BASKET (Eurolega) – Buducnost-Bayern Monaco (diretta streaming su Eurosport Player)

19.15 HOCKEY GHIACCIO (Ebel) – Klagenfurt-Bolzano

20.00-23.00 ATLETICA – Europei Indoor (diretta tv su Eurosport, diretta streaming su RaiWeb)

20.30 BASKET (Eurolega) – Olympiakos-CKSA Mosca (diretta streaming su Eurosport Player)

20.30 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Inter (diretta tv su Sky)

20.30 CALCIO (Bundesliga) – Augusta-Borussia Dortmund

20.45 BASKET (Coppa Italia femminile) – Quarto di finale 4, Venezia-San Martino di Lupari (diretta streaming su LBF)

21.00 BASKET (Eurolega) – Barcellona-Real Madrid (diretta streaming su Eurosport Player)

21.00 CALCIO (Serie B) – Foggia-Cosenza (diretta tv su RaiSport e diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Liga) – Rayo Vallecano-Girona

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI