Sei Nazioni 2019, Luca Bigi: “Giocare a Twickenham ha sempre il suo fascino”. Jayden Hayward: “Dovremo essere sempre lucidi nelle scelte”

Si avvicina per l’Italia la trasferta in Inghilterra per la quarta giornata del Sei Nazioni di rugby: domani Conor O’Shea diramerà l’elenco dei 26 convocati che partiranno alla volta di Londra (a Roma il gruppo attualmente al lavoro conta 34 unità). In conferenza stampa oggi hanno parlato Luca Bigi e Jayden Hayward. Ecco le loro dichiarazioni, raccolte dal sito federale.

Jayden Hayward, estremo del Benetton, ha affermato: “Sarà la mia prima volta a Twickenham e sicuramente sarà una grande emozione giocare in uno degli stadi più belli del mondo dedicati al rugby. L’Inghilterra ha una squadra con giocatori di livello internazionale che punta a vincere il torneo. Nel match di sabato la tenuta fisica sarà molto importante al pari del prestare attenzione sulla nostra prestazione. Dovremo essere sempre lucidi nelle scelte e cercare di sfruttare i momenti a nostro favore“.

Luca Bigi, tallonatore anch’egli del Benetton, ha dichiarato: “In un torneo come il Sei Nazioni ogni partita è sempre dura. Giocare in casa dell’Inghilterra, a Twickenham, ha sempre il suo fascino. Conosciamo la profondità nella rosa dell’Inghilterra: è una delle squadre migliori al mondo che lotta per aggiudicarsi il trofeo. Dal punto di vista nostro, sarà importante sfruttare tutti gli episodi e cercare di spostare gli equilibri in nostro favore. Vogliamo essere performanti per tutta la partita, ma per farlo dovremo avere una lucidità mentale molto alta. Tutti i 23 giocatori hanno una grande importanza nel match. Chi entra a partita in corso deve essere sempre pronto per inserirsi al meglio nell’economia della partita”.

