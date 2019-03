Sei Nazioni 2019: infortunato Nicola Quaglio, scende a 34 il numero degli azzurri a disposizione di Conor O’Shea

C’è un forfait tra gli azzurri convocati da Conor O’Shea in vista della trasferta in Inghilterra per la quarta giornata del Sei Nazioni di rugby: Nicola Quaglio, pilone del Benetton, ha subito una distorsione al ginocchio contro l’Edimburgo ed è rimasto a Treviso per valutare l’infortunio. Restano così 34 gli azzurri agli ordini del CT dell’Italia.

Di seguito l’elenco completo dei 34 azzurri a disposizione:

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 20 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 32 caps)

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 16 caps)

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, esordiente)

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 8 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 17 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 7 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousian, 102 caps)

Seconde Linee

Dean BUDD (Benetton Rugby, 19 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 10 caps)

David SISI (Zebre Rugby Club, 3 cap)

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 110 caps)

Flanker/n.8

Marco BARBINI (Benetton Rugby, 3 caps)

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 16 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 14 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 136 caps) – capitano

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 6 caps)

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 28 caps)

Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club, 3 caps)

Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Gloucester Rugby, esordiente)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 30 caps)

Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 30 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 46 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 32 caps)

Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 7 caps)

Centri

Michele CAMPAGNARO (Wasps, 41 caps)

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 17 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 23 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, esordiente)

Ali/Estremi

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 11 caps)

Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby, 18 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 15 caps)

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 18 caps)

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 6 caps)

Foto: Claudio Bosco LPS