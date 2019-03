Sci freestyle, Coppa del Mondo moguls 2019: cancellate le gare di Shymbulak per il maltempo. Kingsbury e Laffont si aggiudicano le Sfere di cristallo

La Coppa del Mondo 2018-2019 di moguls si è chiusa quest’oggi con la cancellazione delle gare di dual moguls a Shymbulak (Kazakistan), sede dell’ultima tappa della stagione del circuito maggiore. Il maltempo ha costretto gli organizzatori in un primo momento a rinviare l’evento per poi cancellarlo definitivamente a causa di una nebbia troppo fitta presente sul percorso di gara. Le due classifiche di Coppa del Mondo non erano comunque in discussione, con il canadese Mikael Kingsbury che si era già assicurato la conquista dell’ottava sfera di cristallo consecutiva grazie alle sette vittorie raccolte in stagione. Al femminile ha trionfato per la prima volta in carriera la francese Perrine Laffont, vincitrice di quattro gare e sempre sul podio nei nove eventi disputati quest’anno in Coppa del Mondo.

Foto: action sports / Shutterstock.com