Sci di fondo, quattro italiani per la sprint di Drammen, Federico Pellegrino cerca gloria nella pista “nemica”

Siamo ormai giunti al rush finale della Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo. Gli atleti, infatti, si trasferiscono in Norvegia, a Drammen, per due prove sprint, prima delle tappe di Falun (Svezia) e Quebec City (Canada) che andranno a calare il sipario sulla stagione.

La trasferta di Drammen presenterà, nella giornata di domani, martedì 12 marzo, una prova sprint maschile ed una femminile, in tecnica classica. Si inizierà con le qualificazione delle ore 10.45, mentre le finali scatteranno alle ore 13.15.

Saranno quattro gli italiani al via sulle nevi norvegesi, con Federico Pellegrino che cercherà di sfatare il tabù di questo tracciato, nel quale in nove partecipazioni, non è mai stato in grado di andare oltre la semifinale. Assieme al vice-campione mondiale sarà al via Maicol Rastelli, che proprio a Drammen centrò, nel 2014, il suo unico podio della carriera in Coppa del Mondo. Tra le donne, infine, vedremo in azione Lucia Scardoni e Greta Laurent per provare a dare una sterzata ad un’annata con ben pochi sorrisi.

Foto: Pier Colombo