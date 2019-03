Sci alpino, Coppa Europa 2019: uno splendido Hannez Zingerle vince il gigante di Kranjska Gora!

Uno straordinario Hannes Zingerle si è aggiudicato il gigante di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino. Il Carabiniere classe 1995 ha vinto la gara sulle nevi slovene grazie ad una seconda manche ai limiti della perfezione. Dopo aver chiuso la prima discesa in 56.36 in quarta posizione, il nostro portacolori ha cambiato marcia, completando la seconda in 59.13 e fermando i cronometri in 1:55.49, approfittando anche della caduta del primo in classifica, il norvegese Fabian Wilkens Solhem.

Alle sue spalle l’austriaco Stefan Brennsteiner, a 44 centesimi, mentre chiude in terza posizione il norvegese Lucas Braathen a 94, sempre più primo nella classifica di specialità. Quarta posizione per lo svizzero Cedric Noger a 96, quinto l’austriaco Patrick Feurstein a 97. sesto il norvegese Timon Haugan a 99, che va a rafforzare la sua leadership nella graduatoria generale, dato che i suoi rivali principali si sono piazzati alle sue spalle. Settima posizione per il nostro Andrea Ballerin a 1.07 a pari merito con il francese Thibaut Favrot, quindi nono l’austriaco Roland Leitinger a 1.16 a pari merito con lo svizzero Sandro Jenal.

Gli altri italiani: 15esimo Giulio Giovanni Bosca a 1.44, 16esimo Daniele Sorio a 1.47, 18, invece, Simon Maurberger che spreca tutto nella seconda manche e chiude a 1.60. Attorno alla 30esim posizione Alex Zingerle a quasi 4 secondi.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Herbert Kratky / Shutterstock.com