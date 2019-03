Sci di fondo, Mondiale 2019 Seefeld: Elisa Brocard, Ilaria Debertolis e Sara Pellegrini al via della mass start femminile

Saranno Elisa Brocard, Ilaria Debertolis e Sara Pellegrini a prendere parte domani alla mass start di 30 km in tecnica libera che farà calare il sipario sul programma femminile dei Mondiali a Seefeld (Austria) di sci di fondo.

La gara, prevista domani alle ore 12.15, vedrà dunque protagoniste Brocard e Debertolis, già in scena due giorni fa nella staffetta femminile, conclusa dall’Italia in settima posizione. Una prova di squadra più che discreta per le nostre ragazze, con le due atlete citate che si sono cimentate nelle frazioni di pattinato. Per Pellegrini, invece, si tratta della seconda apparizione dopo il 35° posto ottenuto nello skiathlon in questa rassegna iridata. Venendo al lotto delle favorite, con l’uscita di scena della straordinaria norvegese Marit Bjoergen, campionessa iridata e olimpica della specialità, lo scettro potrebbe passare da una scandinava ad un’altra sulle nevi austriache. Fortemente indiziata è infatti Therese Johaug che vorrà nuovamente centrare il bersaglio grosso come accaduto nel 2011 a Oslo e nel 2015 a Falun.

Foto: Valerio Origo