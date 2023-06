Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2022: Therese Johaug beffa Natalia Nepryaeva nella 10 km tc. 21ma Caterina Ganz

Si chiude oggi, domenica 27 febbraio, il programma dedicato allo sci di fondo femminile a Lahti, in Finlandia: la 10 km in tecnica classica con partenze ad intervalli, valida per la Coppa del Mondo 2021-2022, registra la vittoria della norvegese Therese Johaug, prima in 24’28″4.

Battuta, dopo un lungo testa a testa, la russa Natalia Nepryaeva, seconda a 1″2. Completa il podio la finlandese Krista Parmakoski, terza a 16″5. Due le azzurre oggi in gara: a punti Caterina Ganz, 21ma a 1’44″8, fuori dalle migliori trenta Martina Bellini, 52ma a 3’24″7. Giungono all’arrivo 60 delle 62 atlete iscritte, ovvero tutte quelle partite.

Alle spalle delle migliori tre accusano distacchi pesanti tutte le altre atlete al via: quarta la finlandese Kerttu Niskanen, che paga 37″7 e precede le svedesi Jonna Sundling, quinta a 40″7, ed Ebba Andersson, sesta a 57″2. Settima la tedesca Katharina Hennig con un ritardo di 59″9, oltre il minuto di distacco tutte le altre protagoniste.

