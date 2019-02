Sci di fondo, Mondiali Seefeld 2019: nella staffetta femminile la Svezia spodesta la Norvegia! Russia al bronzo, Italia settima

La staffetta femminile 4×5 km dei Mondiali di sci di fondo vede abdicare la Norvegia, che deve cedere il titolo iridato alle grandi rivali della vigilia della Svezia, mentre la medaglia di bronzo va alla Russia, che riesce ad avere la meglio sulla Germania. Settimo posto per l’Italia al termine di una buona prova corale.

Nella prima frazione forza il ritmo in vista del cambio la russa Yulia Belorukova, che si trascina dietro Ebba Andersson (Svezia) e Heidi Weng (Norvegia). Passa quarta a 7″6 la tedesca Victoria Carl, mentre una splendida Anna Comarella è quinta a 11″0. Dopo il primo cambio il ritmo cala vistosamente e il quintetto si ricompatta.

Nel primo giro della seconda frazione, nel finale, inizia a pagare Lucia Scardoni, che cede vistosamente con l’andare dei chilometri. Dietro Parmakoski rimonta sull’azzurra, mentre davanti vanno via in quattro. A metà gara Norvegia e Svezia allungano, mentre Russia e Germania restano a giocarsi il bronzo. Crolla Scardoni, scavalcata da Finlandia, USA, Francia e Canada.

Inizia la gara in tecnica libera e Charlotte Kalla (Svezia) forza il ritmo per staccare Astrid Jacobsen (Norvegia), mentre Russia e Germania continuano a procedere a braccetto per la medaglia di bronzo. Dietro Elisa Brocard scavalca il Canada, che cala vistosamente, e la Francia, lanciando Ilaria Debertolis in settima posizione.

Bellissima la lotta per l’oro: Therese Johaug (Norvegia) rimonta ed aggancia Stina Nilsson (Svezia), ma non riesce a staccarla, e così in volata la svedese vince in 55’21″0, staccando campionessa scandinava sul rettilineo d’arrivo di 3″1. La Russia precede la Germania chiudendo al terzo posto con un ritardo di 2’03″8, relegando le teutoniche ai piedi del podio (+2’46″3). Quinto posto per gli USA a 3’06″0, davanti alla Finlandia, sesta a 3’47″7, mentre l’Italia termina settima a 3’54″9, davanti alla Francia, ottava a 4’00″9, più staccate le altre formazioni.

Foto: Valerio Origo