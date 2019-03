Sci alpino, tutti i qualificati per le Finali di Coppa del Mondo di superG e discesa a Soldeu

Con le gare di Kvitfjell (Norvegia) si è definito il quadro dei qualificati nelle discipline veloci per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino, che si disputeranno a Soldeu (Andorra) dall’11 al 17 marzo. Un fine settimana di gare che è stato cateterizzato dalla straordinaria doppietta di Dominik Paris, che ora punterà a chiudere in bellezza la stagione conquistando la coppa di specialità di superG.

Alle Finali, in base al regolamento, possono partecipare i primi 25 della classifica di specialità, oltre al vincitore dei Mondiali Juniores e agli altri atleti con più di 500 punti nella graduatoria generale. Per questi criteri gli azzurri qualificati sono Dominik Paris e Christof Innerhofer sia in discesa che in superG, in cui potrebbe partecipare anche Emanuele Buzzi, che però è ancora infortunato. Di seguito l’elenco completo con tutti i qualificati per le Finali di Coppa del Mondo nelle discipline veloci.

TUTTI I QUALIFICATI PER LE FINALI DI COPPA DEL MONDO

SuperG

Primi 25 della classifica di specialità: Dominik Paris, Vincent Kriechmayr, Aleksander Kilde, Kjetil Jansrud, Matthias Mayer, Mauro Caviezel, Aksel Lund Svindal, Johan Clarey, Max Franz, Josef Ferstl, Beat Feuz, Christof Innerhofer, Adrian Sejersted, Adrien Theaux, Hannes Reichelt, Travis Ganong, Brice Roger, Marco Odermatt, Christoph Krenn, Christian Walder, Alexis Pinturault, Ryan Cochran-siegle, Andreas Sander, Klemen Kosi, Bostjan Kline.

Vincitore Mondiali Juniores 2019: River Radamus

Atleti con più di 500 punti nella generale: Marcel Hirscher, Henrik Kristoffersen, Marco Schwarz

Discesa

Primi 25 della classifica di specialità: Beat Feuz, Dominik Paris, Vincent Kriechmayr, Christof Innerhofer, Aleksander Kilde, Bryce Bennet, Mauro Caviezel, Max Franz, Johan Clarey, Aksel Lund Svindal, Matthias Mayer, Steven Nyman, Otmar Striendinger, Hannes Reichelt, Benjamin Thomsen, Adrien Theaux, Josef Ferstl, Kjetil Jansrud, Emanuele Buzzi, Niels Hintermann, Adrian Sejersted, Travis Ganong, Carlo Janka, Gilles Roulin, Matthieu Bailet

Vincitore Mondiali Juniores 2019: Lars Roesti

Atleti con più di 500 punti nella generale: Marcel Hirscher, Henrik Kristoffersen, Marco Schwarz

fonte: fantaski.it

Foto: cristiano barni shutterstock