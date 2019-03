Sci alpino, tutte le qualificate per le Finali di Coppa del Mondo di superG e discesa a Soldeu

La Coppa del Mondo di sci alpino si avvia verso le finali, che si svolgeranno a Soldeu (Andorra) dall’11 al 17 marzo. In ambito femminile, nell’ultimo fine settimana non si è gareggiato, visto che le prove di velocità sulla pista olimpica di Rosa Khutor (Russia) sono state cancellate a causa delle avverse condizioni meteo. Il quadro delle classifiche non è quindi cambiato e perciò anche le qualificate alle finali, che andiamo a scoprire di seguito.

In base al regolamento possono partecipare le prime 25 della classifica di specialità oltre alla vincitrice dei Mondiali juniores e alle altre atlete con più di 500 punti nella graduatoria generale. In discesa si sono qualificate quattro azzurre: Nicol Delago, Sofia Goggia, Nadia Fanchini e Federica Brignone. Nel superG rivedremo invece Brignone, Goggia e Fanchini, oltre a Francesca Marsaglia ed Elena Curtoni. Di seguito l’elenco completo con tutte le qualificate per le Finali di Coppa del Mondo nelle discipline veloci.

TUTTE LE QUALIFICATE PER LE FINALI DI COPPA DEL MONDO

SuperG

Prime 25 della classifica di specialità: Mikaela Shiffrin, Tina Weirather, Nicole Schmidhofer, Ragnhild Mowinckel, Lara Gut, Viktoria Rebensburg, Ilka Stuhec, Stephanie Venier, Jasmine Flury, Federica Brignone, Tamara Tippler, Francesca Marsaglia, Joana Haehlen, Romane Miradoli, Valerie Grenier, Ramona Siebenhofer, Sofia Goggia, Corinne Suter, Marie-Michele Gagnon, Kajsa Vickhoff Lie, Michelle Gisin, Elena Curtoni, Cornelia Huetter, Wendy Holdener, Nadia Fanchini

Vincitrice Mondiali Juniores 2019: Kajsa Vickhoff Lie

Atlete con più di 500 punti nella generale: Petra Vlhova, Frida Hansdotter

Discesa

Prime 25 della classifica di specialità: Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Ilka Stuhec, Stephanie Venier, Kira Weidle, Corinne Suter, Michelle Gisin, Nicol Delago, Sofia Goggia, Cornelia Huetter, Nadia Fanchini, Romane Miradoli, Joana Haehlen, Lara Gut, Jasmine Flury, Tina Weirather, Ricarda Haaser, Viktoria Rebensburg, Mirjam Puchner, Tamara Tippler, Federica Brignone, Ragnhild Mowinckel, Ester Ledecka, Mikaela Shiffrin, Michaela Wenig

Vincitrice Mondiali Juniores 2019: Kajsa Vickhoff Lie

Atlete con più di 500 punti nella generale: Petra Vlhova, Wendy Holdener, Frida Hansdotter

fonte: fantaski.it

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni shutterstock