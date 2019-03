Biathlon, Mondiali 2019: le percentuali al poligono della stagione. I migliori 10 e la classifica degli azzurri

Stanno per scattare i Mondiali di biathlon, che dal 7 al 17 marzo si terranno a Oestersund, in Svezia: in palio 12 titoli iridati (8 individuali e 4 staffette), ma i punteggi assegnati varranno anche per la Coppa del Mondo. Vincerà chi saprà essere veloce sugli sci e preciso al poligono. A tal proposito andiamo a vedere i migliori in questa stagione al tiro nelle competizioni maschili e quali sono le percentuali degli italiani.

Queste le percentuali dei migliori 12 tiratori in Coppa del Mondo (tra coloro che hanno sparato almeno 200 colpi):

Eder Simon (Austria) 347/377 (92%)

Moravec Ondrej (Rep. Ceca) 234/253 (92%)

Fourcade Martin (Francia) 233/251 (92%)

Anev Kasimir (Bulgaria) 191/213 (89%)

Birkeland Lars Helge (Norvegia) 222/249 (89%)

Peiffer Arnd (Germania) 263/296 (88%)

Fillon Maillet Quentin (Francia) 311/352 (88%)

Garanichev Evgeniy (Russia) 289/326 (88%)

Weger Benjamin (Svizzera) 293/332 (88%)

Gow Christian (Canada) 277/317 (87%)

Christiansen Vetle Sjaastad (Norvegia) 286/328 (87%)

Boe Johannes Thingnes (Norvegia) 291/334 (87%)

Queste le percentuali stagionali in Coppa del Mondo degli azzurri convocati per i Mondiali:

Hofer Lukas (Italia) 311/377 (82%)

Bormolini Thomas (Italia) 211/260 (81%)

Chenal Thierry (Italia) 151/188 (80%)

Windisch Dominik (Italia) 243/306 (79%)

Montello Giuseppe (Italia) 108/144 (75%)

Foto: Federico Angiolini