Sci alpino, Prova Discesa femminile Soldeu 2019: Sofia Goggia ruggisce e stampa subito il miglior tempo

L’ultima settimana della Coppa del Mondo di sci alpino si apre positivamente per l’Italia. Nella prova della discesa libera femminile di Soldeu, che ospita le Finali di fine stagione, Sofia Goggia realizza il miglior tempo (1’32”65). Un’ottima prestazione da parte della bergamasca, che vuole lanciare subito un segnale a tutte le avversarie, dimostrandosi in questo momento la più forte di tutte in questa specialità.

I distacchi sono abbastanza elevati, in seconda posizione a 69 centesimi a pari merito si classificano la tedesca Michaela Wenig e Tina Weirather. Altro pari merito al quarto posto, dato che staccate di 71 centesimi ci sono la svizzera Corinne Suter e Federica Brignone, che conferma di trovarsi molto bene sulla pista di Soldeu, dove vinse in supergigante nel 2016.

Sesto posto per l’austriaca Tamara Tippler (+0.95), che precede la svizzera Joana Haehlen (+0.99) e la connazionale Ramona Siebenhofer (+1.00). Nona l’elvetica Jasmine Flury (+1.04), mentre a completare la decima posizione c’è l’austriaca Ricarda Haaser (+1.21). In casa Italia da segnalare anche il quindicesimo posto di Nadia Fanchini (+1.64) e il diciassettesimo di Nicol Delago (+1.99).

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo