Sci alpino oggi (9 marzo): programma, orari e tv delle gare a Spindleruv Mlyn e Kranjska Gora

Prosegue il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2019 tra Spindleruv Mlyn, per quanto riguarda le donne, e Kranjska Gora per gli uomini. Sulle nevi della Repubblica Ceca, infatti, è previsto uno slalom per il Circo Bianco al femminile, mentre in Slovenia sarà di scena l’ultimo gigante maschile che anticipa le finali di Soldeu della prossima settimana.

Atleti ed atlete, quindi, saranno impegnati nelle ultime gare della stagione, prima del Gran Finale sulle nevi di Andorra che andrà a chiudere la Coppa del Mondo di sci alpino nel weekend in arrivo e, non ultimo, andranno a caccia di punti importanti per le classifiche di specialità.

Le donne saranno impegnate sulla pista Black Curse Sv Petr, sulla quale non si correva da ben otto anni. Nello slalom saranno al via Irene Curtoni, Chiara Costazza, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Roberta Midali e Marta Rossetti. A Kranjska Gora, invece, gli azzurri presenti al cancelletto di partenza saranno Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg, Andrea Ballerin, Simon Maurberger, Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Hannes Zingerle e Daniele Sorio.

La giornata sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, quindi consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2018/19

ore 9.30 prima manche gigante maschile

ore 10.30 prima manche slalom femminile

ore 12.30 seconda manche gigante maschile

ore 13.30 seconda manche slalom femminile

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: sci alpino-luca de aliprandini-barni shutterstock