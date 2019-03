Sci alpino, gigante maschile Soldeu 2019: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orario e tv

Domani si disputerà il gigante maschile delle Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino a Soldeu. Il norvegese Henrik Kristoffersen si presenta come il grande favorito per la vittoria finale dopo i successi al Mondiale e nelle prove di Bansko e Kranjska Gora. Ci sarà il consueto duello a distanza con Marcel Hirscher, che ha già vinto la coppa di specialità. Sono tre gli italiani al via: Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg e Christof Innerhofer, che si cimenterà a sorpresa in gigante.

Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del gigante maschile di Soldeu, prova valida per le Finali di Coppa del Mondo 2019 di sci alpino.

GIGANTE MASCHILE: STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA

1 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

2 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic

3 191750 FANARA Thomas 1981 FRA Fischer

4 501324 OLSSON Matts 1988 SWE Head

5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

8 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

9 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

10 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

12 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol

13 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

14 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

15 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

break

16 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

17 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

18 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

19 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head

20 511867 NOGER Cedric 1992 SUI Nordica

21 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

22 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

23 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head

24 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

25 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

GIGANTE MASCHILE SOLDEU: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 15 MARZO:

09.30: Prima manche gigante maschile

12.15: Seconda manche gigante maschile

GIGANTE MASCHILE SOLDEU: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Goran Jakus/shutterstock