Sci alpino, Finali Coppa del Mondo 2019: Paris obbligato a vincere in discesa e a sperare nella debacle di Feuz

Vincere e poi sperare. Dominik Paris ha questo obiettivo nella discesa di Soldeu, dove si disputano le finali della Coppa del Mondo 2018-2019. L’altoatesino deve recuperare ottanta punti a Beat Feuz e sa che, per balzare in testa alla classifica di specialità, non dipenderà ovviamente solo da lui.

Paris è praticamente obbligato a vincere in quel di Soldeu, dove per la prima volta corrono gli uomini. A quel punto l’altoatesino deve tifare per una debacle di Feuz, a cui basta un dodicesimo posto per conquistare la sua seconda coppa di discesa consecutiva. Essendo alle Finali il compito dell’elvetico è sicuramente più facile, visto che corrono solamente in ventitré e dunque appare molto complicato che Feuz non riesca a chiudere in questa posizione.

Il nativo di Merano ha vinto la seconda prova, mentre Feuz si è piazzato al settimo posto. Paris proverà a ripetersi anche in gara e a quel punto deve sperare che tanti atleti si possano inserire tra lui e l’elvetico. Tra questi ci potrebbe essere un Christof Innerhofer che sembra essere in buona forma dopo i risultati delle prove e che ha davvero l’ultima occasione per conquistare una vittoria che in questa stagione gli è sempre sfuggita.

Attenzione anche al norvegese Kjetil Jansrud (vincitore della prima prova) e al connazionale Adrian Smiseth Sejersted, che è andato molto forte nelle prove. Fari puntati anche sullo svizzero Mauro Caviezel e sull’austriaco Vincent Kriechmayr. Purtroppo sono solo pochi nomi e tutto questo non fa che favorire Beat Feuz e rendere la rimonta di Dominik Paris praticamente impossibile.

Foto: Cristiano Barni/Shutterstock