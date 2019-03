Sci alpino, Dominik Paris: “Darò il massimo in ogni caso”; Christof Innerhofer: “Sono arrabbiato per oggi, pista che mi piace”

Dominik Paris è stato il migliore nella seconda ed ultima prova cronometrata della discesa maschile, valida per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino a Soldeau. L’altoatesino, dando conferma del suo straordinario stato di forma, ha preceduto di 48 centesimi lo svizzero Mauro Caviezel e il norvegese Adrian Smiseth Sejersted (+0″55). Solo settimo il grande rivale per la Coppa di specialità, lo svizzero Beat Feuz, che ha pagato 1″20 dall’azzurro.

“Ieri dovevo testare la pista, con tante curve, oggi ho spinto di più ed è andata un po’ meglio. Vincere la Coppa di specialità secondo me è quasi impossibile perché Feuz è in gran forma e non credo che sbaglierà. Ma un successo per finire bene la stagione sarebbe bellissimo. Io darò il massimo e poi vedremo. In ogni caso sono contento di come è andata l’annata. Mi diverto molto e questa è la cosa più importante“, le parole di Paris (fonte: FISI).

Molto severo con se stesso l’altro azzurro Christof Innerhofer, quinto quest’oggi a 77 centesimi dal leader: “Bisogna sciare bene da cima in fondo perché ci sono tante curve e non si può andare solo dritto. Ieri ero contento perché avevo avuto buone sensazioni. Oggi sono arrabbiato perché ho beccato tanto in cima. La neve era bella, in gara potrebbe essere diversa e non sarà facilissimo scegliere gli sci. Il mio stato d’animo? Sono dispiaciuto che finisca la stagione, vorrei che fosse novembre o dicembre e non marzo“, ammette il campione nostrano (fonte: FISI).

Foto: Cristiano Barni / shutterstock.com