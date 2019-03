Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2019. Dominik Paris: “Mi sento bene e scio di conseguenza. Aver raggiunto Ghedina? Non ci penso”

Dominik Paris prosegue nel suo magic moment e vince la sua terza discesa libera stagionale, quella di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Per l’altoatesina la soddisfazione è doppia, sia perché mantiene ancora aperti i discorsi nella classifica di specialità, sia perché con questo successo ha raggiunto Kristian Ghedina nella lista dei discesisti italiani più vincenti di sempre. “Non c’è che dire, mi sento molto bene – conferma Paris ai microfoni di FISI.org – La gara odierna non era facile, ma ho spinto molto forte ed è andata bene al traguardo. Su questa pista avevo già vinto nel 2016 e sapevo dove potevo fare la differenza. Quest’anno in particolare, mi diverto tantissimo a sciare e lo faccio in maniera efficace. In poche parole riesco a fare quello che voglio in pista e si vede”.

La battaglia per la Coppa di specialità è ancora aperta, ma il rivale, lo svizzero Beat Feuz, è un osso veramente duro. “Beat Feuz scia alla grande e sapevo che dovevo fare per forza tutto al meglio per provare a vincere. Ma, oggettivamente, è già difficile stargli davanti e fare la differenza con i punti lo è ancora di più. Penso che le gare siano belle anche così, ed è una vittoria che mi piace in maniera particolare”.

Aver raggiunto Kristian Ghedina in vetta alla classifica dei discesisti italiani non ha smosso in maniera particolare le emozioni di Paris.“Non penso ancora ai record o al numero totale delle mie vittorie, mi concentro sulla sciata e mi godo gara dopo gara. I conti si faranno alla fine”.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: sci alpino-dominik paris-cristiano barni shutterstock