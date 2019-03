Sci alpino, Coppa Europa 2019: una straordinaria Roberta Melesi vince il SuperG di Sella Nevea

Roberta Melesi vince il supergigante di Sella Nevea valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino e rafforza la sua seconda posizione nella classifica generale, alle spalle dell’imprendibile austriaca Elisabeth Reisinger. La sciatrice nata a Lecco nel 1996 ha disputato una prova di altissimo livello, concludendo con il tempo di 1:19.22, precedendo per appena 12 centesimi la sorprendente neozelandese Alice Robinson che, scattata con il pettorale numero 31, ha dimostrato di poter primeggiare anche in questa specialità. Completa il podio l’austriaca Michaela Heider con 22 centesimi di distacco.

Quarta posizione, ed un’altra sorpresa, con la polacca Maryna Gasienca-Daniel che, partita con il numero 37, si è fermata a 34 centesimi dalla terza posizione. In quinta troviamo un’altra italiana, Asja Zenere, a 73 centesimi dalla vetta. Sesta prestazione per l’austriaca Martina Rettenwender 81, mentre è sesta ad un secondo esatto la tedesca Patrizia Dorsch, che ha preso il via con il pettorale numero 36. Ottava posizione per l’austriaca Ariane Raedler a 1.23, nona per la svizzera Luana Fluetsch a 1.33, quindi decima l’austriaca Nina Ortlieb a 1.58, una casella davanti alla nostra Nadia Delago a 1.69.

Le altre italiane: ottima 13esima posizione per Elisa Schranzhofer a 1.79, 15esima per Valentina Cillara Rossi a 1.95, 17esima per Jole Galli a 2.20, 18esima per Teresa Runggaldier a 2.61, 25esima per Giulia Albano a 3.66, 26esima Carlotta Da Canal 4.21, 28esima per Sofia Pizzato a 5.39, 31esima per Ginevra Maria Berta a 5.97. Non hanno concluso la prova Sofia Kerschbaumer, Laura Pirovano, Monica Zanoner e Elena Dolmen.

Foto: sci alpino-roberta melesi-fb melesi