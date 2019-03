Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: gli italiani qualificati alle Finali. Dominik Paris per il trionfo in superG, ci sono Goggia e Brignone

Le Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino si disputeranno a Soldeu (Andorra) dal 13 al 17 marzo, la massima competizione itinerante giunge a conclusione e nella lunga settimana sui Pirenei verranno ufficialmente assegnate le varie Sfere di Cristallo. Ricordiamo che a ogni gara possono partecipare: i primi 25 della classifica di specialità, gli atleti che hanno superato i 500 punti in classifica generale e i Campioni del Mondo juniores.

L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni: Dominik Paris è leader di superG e punta al trionfo ma è anche secondo in discesa e quarto nella generale; Federica Brignone potrà dire la sua in gigante; Sofia Goggia può piazzare il colpaccio in discesa libera e superG anche se non ha velleità di classifica. Di seguito tutti gli italiani che parteciperanno alel Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino.

ITALIANI QUALIFICATI ALLE FINALI DELLA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO:

DISCESA LIBERA MASCHILE: Dominik Paris (secondo), Christof Innerhofer (quarto)

DISCESA LIBERA FEMMINILE: Nicole Delago (ottava), Sofia Goggia (nona), Nadia Fanchini (undicesima), Federica Brignone (21esima)

SUPERG MASCHILE: Dominik Paris (primo), Christof Innerhofer (12esimo)

SUPERG FEMMINILE: Federica Brignone (decima), Francesca Marsaglia (12esima), Sofia Goggia (17esima), Elena Curtoni (22esima), Nadia Fanchini (25esima)

GIGANTE MASCHILE: Luca De Aliprandini (16esimo), Manfred Moelgg (19esimo)

GIGANTE FEMMINILE: Federica Brignone (quarta), Marta Bassino (nona)

SLALOM MASCHILE: Manfred Moelgg (12esimo), Stefano Gross (19esimo), Giuliano Razzoli (22esimo), Alex Vinatzer (Campione del Mondo juniores)

SLALOM FEMMINILE: Irene Curtoni (12esima), Chiara Costazza (14esima)

Foto: cristiano barni shutterstock