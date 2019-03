Sci di fondo oggi, 30 km femminile Mondiali 2019 (2 marzo): orario d’inizio e come vederla in tv. Tutte le italiane in gara

Si disputa quest’oggi la 30 km che chiude la parte femminile dei Mondiali di sci di fondo a Seefeld, in Austria. Si tratta anche della penultima gara iridata, dal momento che l’avventura nel Tirolo terminerà domenica con la 50 km maschile.

La 30 km è l’evento in cui Therese Johaug ha già vinto due Mondiali, nel 2011 e nel 2015. Nel 2017, con l’attuale leader di Coppa del Mondo squalificata, si è avuta una tripletta norvegese con Marit Bjoergen prima, Heidi Weng seconda e Astrid Jacobsen terza. Delle tre è presente nella gara di due anni dopo soltanto Jacobsen, perché Bjoergen si è ritirata e Weng non è stata selezionata per far parte delle quattro partenti del Paese scandinavo. Tutte da vedere le possibili insidie per Johaug, alla caccia del terzo oro mondiale a Seefeld. L’Italia porta in gara tre fondiste: Elisa Brocard, Sara Pellegrini e Ilaria Debertolis. Speranze di medaglie, chiaramente, nulle o quasi, ma l’importante è poter aspirare a dei buoni piazzamenti, che tanto sorprendenti non sarebbero.

La 30 km mass start femminile a tecnica libera valevole per i Mondiali di Seefeld si disputerà quest’oggi alle ore 12:15. La gara sarà visibile in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdersi davvero nulla.

SABATO 2 MARZO

Ore 12:15 30 km mass start a tecnica libera femminile Mondiali di Seefeld

ITALIANE IN GARA

Elisa Brocard, Sara Pellegrini, Ilaria Debertolis

Foto: Valerio Origo